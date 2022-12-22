Handan Toprak duştayken koğuşunda arama iddiası

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla “ihaleye fesat karıştırmak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla Nisan ayında tutuklanmıştı.

“EN AZINDAN HABER VERİLMEZ Mİ?”

Avukat Celal Ülgen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Handan Toprak Benli’nin duş aldığı sırada koğuşunu aramak için 5 jandarma erinin girdiğini öne sürdü.

Avukat Celal Ülgen Twitter hesabından, “Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz evinde Dr. Handan Toprak’ın koğuşuna aramak için sabah duş alırken 5 jandarma eri ile girilir mi? Daha önce arama yapılacağı konusunda haber en azından verilmez mi? Pardon! Orası Kadın Cezaevi mi?” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

CHP’li Canan Kaftancıoğlu da olaya tepki göstererek şu paylaşımı yaptı:

“9 aydır tutuklu bulunan ve nedense iddianamesi bir türlü hazırlanmayan önceki dönem Avcılar Belediye Başkanımız Handan Toprak’a yapılan bu taciz asla kabul edilemez. Niyetinizi biliyor, yapmak istediğinizi görüyoruz. Bunu yapan zihniyet çok yakında hukuk karşısında hesap verecek!”

ADALET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada, “Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Hanay Handan Toprak Benli’nin odasına arama için habersiz şekilde 5 jandarma personeliyle girildiği, önceden arama yapılacağı konusunda haber verilmediği” şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

İddianın incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Hanay Handan Toprak Benli’nin kaldığı odada 19 Aralık 2022’de genel arama gerçekleştirildiği, aramaya 1 jandarma erinin, kadın infaz ve koruma memurlarının odayı aramaya hazır hale getirmesi neticesinde katıldığı, kontrol amacıyla arama yapılacak odalara ilk olarak kadın infaz ve koruma memurları tarafından girildiği, uygun ortam ve koşullar sağlandıktan sonra dış güvenlik görevlilerinin aramaya iştirakinin sağlandığı, yapılan genel aramada herhangi bir vukuat yaşanmadığı, aramanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı anlaşılmıştır.”

Ceza infaz kurumlarında aramaların yüksek hassasiyetle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, kurumlarda modern infaz sistemine uygun hareket edildiği, hükümlü ile tutukluların mahremiyet ve kişisel alan hakları karşısında son derece saygılı ve titiz davranıldığı kaydedildi.

Söz konusu iddiaların iyi niyetten uzak, kurumlara yönelik kamuoyunda algı oluşturma çabasından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, gerçek dışı bu tür haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.