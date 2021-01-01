Oto Tamircisinden Genç Kadına Ahlaksız Teklif

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan güzellik uzmanı Elena Mertiri, arabasını bıraktığı oto tamircisinin teklifi karşısında büyük şaşkınlığa uğradı. Tamirci, otelde bir gece geçirme karşılığında indirim yapacağını söyledi.

Londra’da güzellik uzmanı olarak çalışan 2 çocuk annesi Elena Mertiri isimli kadının başına gelen olay, ülkede tepkilere neden oldu.

Arabası bozulan ve tamirciye giden kadın, yakınlarının “Tek gitme” uyarılarına aldırış etmeden tamirciye gitti. Arabasını tamirciye bırakan kadın, akşamında aldığı mesajlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

“OTELDE BİR GECE GEÇİRİRSEK İNDİRİM YAPABİLİRİM”

Oto tamircisi, kadına yardım edebileceğini ancak bunun bir karşılığı olduğunu söyledi. Mertiri’ye WhatsApp üzerinden mesaj gönderen tamirci, oteldeki bir gece karşılığında araba tamiratında indirime gideceğini yazdı. Bu mesajların ardından hüngür hüngür ağlamaya başlayan kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mertiri mesajları paylaşmaktaki amacının, başka kadınların da bu tuzağa düşmesini engellemek olduğunu belirtti.