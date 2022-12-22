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Didem Soydan’dan takipçisine bomba yanıt

Didem Soydan’dan takipçisine bomba yanıt
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22 Aralık 2022 - 16:36
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken model Didem Soydan son olarak sütyensiz halleriyle gündeme gelmişti. Bir takipçi ise Soydan’a ‘Komple açın da kurtulun’ demişti! Bir takipçi ise Didem Soydan’ın sütyensiz haline “Külodunu da çıkar tam olsun” yazınca ünlü model bakın ne yanıt verdi.

Didem Soydan'dan takipçisine bomba yanıt - Sayfa 1

Didem Soydan hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

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Didem Soydan'dan takipçisine bomba yanıt - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı dekolteli fotoğrafı ile beğeni yağmuruna tutulan Soydan, bir takipçisinin kendisi için yaptığı yoruma daha fazla dayanamadı ve yanıt verdi.

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Didem Soydan'dan takipçisine bomba yanıt - Sayfa 3

Bir takipçisi Soydan’ın fotoğrafının altına ‘Şunları komple açın da kurtulun‘ yazmıştı. Soydan ise “Açığı var” yanıtıyla olay olmuştu. Model son olarak da sütyensiz hallerini paylaştı.

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Didem Soydan'dan takipçisine bomba yanıt - Sayfa 4

Bu sefer de başka bir takipçi “Bence bu saatten sonra külodu da çıkar tam olsun” deyince model sessiz kalmadı.

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Didem Soydan'dan takipçisine bomba yanıt - Sayfa 5

Didem Soydan takipçisine “Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal” yanıtını verdi.

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Didem Soydan'dan takipçisine bomba yanıt - Sayfa 6
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