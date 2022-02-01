Kıvanç Tatlıtuğ’lu yeni karelerle “Mavi Hemp Denim” tanıtıldı

Mavi, en iyi jean’in sürdürülebilir jean olduğuna inanarak, yenilikçi

özgün fikirler ve teknolojinin gücüyle denimi dönüştürmeye devam

ediyor.

Mavi, doğa dostu All Blue koleksiyonunun en yeni üyesi; en az su tüketen elyaf

olması nedeniyle sürdürülebilir modanın geleceğinde devrim etkisi yaratan

hemp bitkisiyle üretilen “Mavi Hemp Denim”i Kıvanç Tatlıtuğ’lu yeni

karelerle tanıttı.

Daha az su, daha az enerji kullanılarak üretilen koleksiyonda hemp’in yanı sıra

geri dönüştürülmüş pamuk, dikim iplikleri ve malzemeler, fındık kabuğundan

üretilen doğa dostu düğmeler bulunuyor. Comfort kumaş teknolojisiyle

geliştirilen, sürdürülebilir özelliklerinin yanı sıra yumuşaklığı ve rahatlığıyla da

fark yaratıyor. Sekiz parçadan oluşan koleksiyon; Türkiye’nin yanı sıra Amerika,

Kanada, Avrupa Rusya ve Avustralya’da da satışa sunuluyor.

Rivet’ten Mavi Hemp’e En Sürdürülebilir Koleksiyon Ödülü

Mavi, Hemp koleksiyonuyla denim modasında sürdürülebilir çözümleri

benimseyen, en yenilikçi ve yaratıcı markaların ödüllendirildiği “The Rivet

Awards” tarafından “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülünü almaya hak kazandı.

Pamuğa göre daha az su ile daha hızlı yetişiyor

Sadece yağmur suyuyla ve yapay sulamaya ihtiyaç duymadan, yetişen hemp

bitkisiyle su tüketimi en aza indiriliyor. Aynı zamanda geleneksel pamuğa göre

yüksek verimle yetiştirilebilmesi sayesinde çevreye daha az zarar veriyor ve

toprağın biyolojik çeşitliliğini doğal olarak destekliyor. Anti bakteriyel, anti

mikrobiyal ve biyolojik olarak parçalanabilir olup; herbisitler, böcek ilaçları,

sentetik gübreler veya GDO’lu tohumlar olmadan yetiştiriliyor. Toprağın sağlığını

iyileştiriyor ve erozyonu önlüyor.

Mavi Hemp koleksiyonunda kullanılan kumaşlar; inovasyon, teknoloji ve

sürdürülebilirliği odağında tutarak dünyaya yenilikçi denim kumaşlar tasarlayan

ORTA tarafından Türkiye’de üretilmiştir. Denim inovasyonuna öncülük ederek

tasarlanan kumaşlar; elastikiyeti, dayanıklılığı ve konforu bir arada sunuyor.

ORTA’nın kumaşında kullanılan hemp, CELC (The European Confederatıon Of Flax

And Hemp) üyesi La Chanvrière’den tedarik ediliyor.