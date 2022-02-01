Kıvanç Tatlıtuğ’lu yeni karelerle “Mavi Hemp Denim” tanıtıldı

Mavi, en iyi jean’in sürdürülebilir jean olduğuna inanarak, yenilikçi
özgün fikirler ve teknolojinin gücüyle denimi dönüştürmeye devam
ediyor.
Mavi, doğa dostu All Blue koleksiyonunun en yeni üyesi; en az su tüketen elyaf
olması nedeniyle sürdürülebilir modanın geleceğinde devrim etkisi yaratan
hemp bitkisiyle üretilen “Mavi Hemp Denim”i Kıvanç Tatlıtuğ’lu yeni
karelerle tanıttı.
Daha az su, daha az enerji kullanılarak üretilen koleksiyonda hemp’in yanı sıra
geri dönüştürülmüş pamuk, dikim iplikleri ve malzemeler, fındık kabuğundan
üretilen doğa dostu düğmeler bulunuyor. Comfort kumaş teknolojisiyle
geliştirilen, sürdürülebilir özelliklerinin yanı sıra yumuşaklığı ve rahatlığıyla da
fark yaratıyor. Sekiz parçadan oluşan koleksiyon; Türkiye’nin yanı sıra Amerika,
Kanada, Avrupa Rusya ve Avustralya’da da satışa sunuluyor.
Rivet’ten Mavi Hemp’e En Sürdürülebilir Koleksiyon Ödülü
Mavi, Hemp koleksiyonuyla denim modasında sürdürülebilir çözümleri
benimseyen, en yenilikçi ve yaratıcı markaların ödüllendirildiği “The Rivet
Awards” tarafından “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülünü almaya hak kazandı.
Pamuğa göre daha az su ile daha hızlı yetişiyor
Sadece yağmur suyuyla ve yapay sulamaya ihtiyaç duymadan, yetişen hemp
bitkisiyle su tüketimi en aza indiriliyor. Aynı zamanda geleneksel pamuğa göre
yüksek verimle yetiştirilebilmesi sayesinde çevreye daha az zarar veriyor ve
toprağın biyolojik çeşitliliğini doğal olarak destekliyor. Anti bakteriyel, anti
mikrobiyal ve biyolojik olarak parçalanabilir olup; herbisitler, böcek ilaçları,
sentetik gübreler veya GDO’lu tohumlar olmadan yetiştiriliyor. Toprağın sağlığını
iyileştiriyor ve erozyonu önlüyor.
Mavi Hemp koleksiyonunda kullanılan kumaşlar; inovasyon, teknoloji ve
sürdürülebilirliği odağında tutarak dünyaya yenilikçi denim kumaşlar tasarlayan
ORTA tarafından Türkiye’de üretilmiştir. Denim inovasyonuna öncülük ederek
tasarlanan kumaşlar; elastikiyeti, dayanıklılığı ve konforu bir arada sunuyor.
ORTA’nın kumaşında kullanılan hemp, CELC (The European Confederatıon Of Flax
And Hemp) üyesi La Chanvrière’den tedarik ediliyor.