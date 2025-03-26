HALKBANK VE TURKCELL’DEN DEV GERİ ALIM

Borsa İstanbul’da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Halkbank, Turkcell ve ICU Girişim, hisse fiyatlarında istikrarı sağlamak ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla pay geri alım programları başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda milyarlarca liralık fon ayrıldı.

HALKBANK’TAN 3 MİLYAR TL’LİK GERİ ALIM HAMLESİ

Halkbank, 3 milyar TL’ye kadar fon ayırarak geri alım programı başlattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Geri Alınan Paylar Tebliği” kapsamında yeni bir program hazırladı. Program, ilk genel kurul toplantısı itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 yıl süreyle geçerli olacak.

Açıklamada, daha önce SPK İlke Kararları kapsamında yapılan pay geri alımlarının sonlandırılacağı belirtildi. Yeni program kapsamında nominal değeri 150 milyon TL olan ve 15 milyar adet paya kadar geri alım yapılması planlanıyor.

TURKCELL’DEN 8,5 MİLYAR TL’LİK DEV FON

Turkcell de geri alım programına katılan şirketler arasında yer aldı. Şirket, toplamda 8,5 milyar TL’lik bir kaynak ayırdığını ve bu fonun şirketin faaliyetlerinden elde edilen nakit gelirle karşılanacağını açıkladı.

Ayrıca, çıkarılmış sermayenin %10’una karşılık gelen azami pay adedine ulaşılıncaya kadar geri alım işlemlerinin devam edeceği bildirildi. Şirketin bu adımı, yatırımcıya güçlü bir destek mesajı olarak yorumlandı.

ICU GİRİŞİM DE GERİ ALIM KARARINI DUYURDU

Geri alım kararı alan bir diğer şirket ise ICU Girişim oldu. Şirketten yapılan açıklamada, 26 Mart 2025 itibarıyla başlatılan programın azami üç yıl süreceği belirtildi. ICU Girişim’in bu kararı, şirketin uzun vadeli değerini koruma ve hissedar güvenini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

PİYASADA GÜVEN MESAJI

Bu üç şirketin eş zamanlı olarak duyurduğu geri alım programları, Borsa İstanbul’daki dalgalı seyre karşı bir güven adımı olarak görülüyor. Uzmanlara göre, hisse fiyatlarındaki baskının azaltılması ve yatırımcıların korunması amacıyla atılan bu adımlar, özellikle yerli yatırımcı nezdinde olumlu etki yaratabilir.

BDDK’nın son düzenlemeleriyle bankalara tanınan sermaye esnekliği, bu tür geri alım kararlarını destekleyici nitelikte değerlendiriliyor.

kaynak: https://www.medyaradar.net