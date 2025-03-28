BARCLAYS’TEN TÜRKİYE’YE DEV ADIM

Türkiye finans piyasaları için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültende, İngiltere merkezli uluslararası bankacılık devi Barclays Bank PLC’nin Türkiye’de Barclays Menkul Değerler AŞ unvanlı yeni bir aracı kurum kurmasına onay verildi. Bu karar, hem yatırım çevrelerinde hem de ekonomi basınında büyük yankı uyandırdı.

Yüzde 100 Barclays Bank PLC’ye ait olacak olan Barclays Menkul Değerler AŞ, Türkiye’de finansal aracılık hizmetleri, yatırım danışmanlığı ve menkul kıymet işlemleri gibi alanlarda faaliyet gösterecek. SPK’nın verdiği bu onayla birlikte Barclays, Türkiye pazarına doğrudan giriş yapmış oldu.

FİNANSAL DÜNYADA HEYECAN YARATAN ADIM

Barclays gibi küresel ölçekte faaliyet gösteren bir finans kuruluşunun Türkiye’de yeni bir şirket kurması, özellikle dış yatırım açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Analistler, Barclays’in Türkiye’ye olan bu ilgisinin, uzun süredir yabancı yatırımcılardan beklenen güven sinyali açısından önem taşıdığı görüşünde birleşti.

Finans uzmanları, “SPK’nın bu adımı, hem Türkiye’nin finansal sistemine olan güveni artırır hem de küresel oyuncuların yeniden Türkiye pazarına dönmeye başladığını gösterir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Özellikle uluslararası sermayenin Türkiye’ye doğrudan yatırım yapma kararları, borsa, sermaye piyasaları ve finansal teknoloji sektörlerinde canlanma yaratabilir.

SPK’NIN YENİ KURUMLARA AÇIK TUTUMU DEVAM EDİYOR

Barclays’in Türkiye hamlesi, SPK’nın son dönemde attığı adımların bir devamı niteliğinde. Kurum, kısa bir süre önce de Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ tarafından kurulan iki yeni aracı kuruma onay vermişti. Bu gelişmeler, Türkiye sermaye piyasalarında rekabetin ve çeşitliliğin artacağını, yatırımcılar için daha fazla hizmet alternatifi doğacağını gösteriyor.

SPK’nın son bülteniyle birlikte, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye’de yeniden varlık göstermeye başlaması da dikkat çekiyor. Bu durum, son yıllarda dalgalı seyreden yatırım ortamında bir denge unsuru olarak değerlendiriliyor.

BARCLAYS’İN GLOBAL GÜCÜ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Barclays Bank PLC, dünya çapında bankacılık, yatırım yönetimi ve finansal hizmetler alanında güçlü bir oyuncu olarak biliniyor. İngiltere merkezli olan kurum, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’da onlarca ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de kurulacak olan Barclays Menkul Değerler AŞ ile birlikte bu küresel tecrübe, artık Türk finans piyasalarına da taşınmış olacak.

Yeni kurulan şirketin, öncelikli olarak sermaye piyasası araçlarının alım satımı, yatırım hizmetleri, araştırma ve analiz faaliyetleri gibi alanlarda faaliyet göstereceği öngörülüyor. Bu da Türkiye’de yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılara uluslararası deneyimle harmanlanmış yeni hizmet seçenekleri sunulacağı anlamına geliyor.

PİYASALARIN TEPKİSİ OLUMLU

Uzmanlara göre, bu gelişme Borsa İstanbul (BIST) başta olmak üzere Türkiye’nin tüm sermaye piyasalarına pozitif yansıyacak. Hem yabancı yatırımcının ilgisi artabilir hem de iç piyasadaki rekabet daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilir. Barclays gibi köklü bir finans kuruluşunun Türkiye’ye gelmesi, yerli yatırımcıların da daha güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlayacak bir dönemin başlangıcı olabilir.

EKONOMİK GÜVENE ULUSLARARASI ONAY

Son olarak bu gelişme, Türkiye’nin ekonomik reform süreci içerisinde uluslararası yatırımcılar nezdinde yeniden güven kazanmaya başladığının da bir göstergesi olarak kabul ediliyor. SPK’nın bu tutumu, sadece Barclays için değil, başka uluslararası finans kurumlarının da Türkiye’ye girişinin önünü açabilir.

Kaynak: https://www.medyaradar.net