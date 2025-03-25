DOĞU TÜRKİYE’DE DEMİRYOLU İÇİN DEV YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin doğusunda hayata geçirilecek dev demiryolu projesi için düğmeye bastı. “Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi (ETMIC)” kapsamında hazırlanan ihale ilanı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Proje maliyetinin, İslam Kalkınma Bankası tarafından sağlanan 246 milyon 400 bin euro tutarındaki finansmanla karşılanacağı bildirildi.

Proje, Türkiye’nin doğu kesiminde güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturmayı amaçlıyor. Özellikle Sivas’ın Divriği ilçesi ile Gürcistan sınırı arasındaki Orta Koridor‘da lojistik verimliliğin artırılması, ulusal demiryolu ağının dayanıklılığı ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İHALELER HERKESE AÇIK OLACAK

İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanıyla gerçekleştirilecek olan sözleşmelerin tedarik süreçleri, bankanın proje finansmanı çerçevesindeki kılavuzları doğrultusunda yürütülecek. Bu kapsamda;

Mal, yapım işleri ve ilgili hizmet alımları için uluslararası rekabetçi ihale (ICB) veya ICB/MC prosedürleri uygulanacak.

Danışmanlık hizmetleri de yine bankanın özel kılavuzları doğrultusunda satın alınacak.

Tüm uygun yerli ve yabancı firmalara açık olacak ihalelere ilişkin özel satın alma duyuruları, İslam Kalkınma Bankası’nın internet sitesi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün (AYGM) resmi web sitesi (https://aygm.uab.gov.tr), Resmi Gazete ve ulusal gazetelerde yayımlanacak.

FİRMALARA ÇAĞRI: BAŞVURULAR BAŞLADI

Projede yer almak isteyen firmalar, bireyler veya detaylı bilgi almak isteyen tüm taraflar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçebilecek. Bu büyük altyapı hamlesi ile Türkiye’nin doğu bölgesinde ulaşımın kalitesi ve kapasitesinin ciddi oranda artması bekleniyor.

Bu stratejik demiryolu projesi, Türkiye’nin Orta Koridor üzerindeki lojistik gücünü artırarak, bölgesel ve uluslararası ticarette önemli bir rol üstlenmesini sağlayacak.

KAYNAK:https://www.patronlarkulisi.com/