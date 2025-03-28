RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ FAHİŞ FİYATA REKOR CEZA

Ramazan Bayramı’na günler kala, fahiş fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalara karşı sürdürülen denetimlerin bilançosu ağır oldu. Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 27 bin 321 gerçek ve tüzel kişiye toplam 655,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Sadece Mart ayında kesilen ceza tutarı ise 200,9 milyon TL’ye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı detaylı verilere göre, hem Ramazan ayının maneviyatını suistimal eden fırsatçılar hem de tüketici haklarını ihlal eden ticari kuruluşlar, yasal çerçevede cezalandırıldı. Bakanlık, özellikle enflasyonla mücadele, stokçuluk, fahiş fiyat artışı ve haksız ticaret uygulamaları konusunda “sıfır tolerans” politikası uygulandığını vurguladı.

3 AYDA 655 MİLYON TL PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde ülke genelinde yürütülen denetimler kapsamında 27 bin 321 gerçek ve tüzel kişiye toplam 655,2 milyon TL idari para cezası kesti. Bu cezaların 200,9 milyon TL’lik bölümü ise sadece Mart ayında yapılan Ramazan denetimleri sonucunda uygulandı. Denetimlerde haksız fiyat artışı, tüketici sözleşmelerinde usulsüzlük ve stokçuluk faaliyetleri ön planda yer aldı.

TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN YOĞUN DENETİM

81 ilde görev yapan Ticaret İl Müdürlükleri, 2025’in ilk üç ayında toplam 108 bin 802 firmayı ve 8,9 milyon ürünü denetledi. Mart ayı içerisinde yalnızca bu birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde 46 bin 474 firma kontrol edildi ve 9 bin 525 firmada aykırılık tespit edildi. Bu kapsamda 134,6 milyon TL idari para cezası kesildi.

İlk 3 ayda Ticaret İl Müdürlükleri tarafından uygulanan toplam ceza miktarı ise 296,4 milyon TL olarak kaydedildi.

OTOMOTİV, EMLAK VE KUYUM SEKTÖRLERİNE AĞIR CEZALAR

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, emlak, kuyumculuk ve stokçuluk gibi sektörlerde de ayrı denetimler yürütüldü. Bu kapsamda, 850 gerçek ve tüzel kişiye 160,1 milyon TL idari para cezası kesildi. Mart ayında ise 9 bin 156 kişi denetlendi ve 6,1 milyon TL ceza uygulandı.

Sektör bazında bakıldığında:

Fahiş fiyat artışı: 126,7 milyon TL

Otomotiv stokçuluğu: 3,9 milyon TL

Kuyumculuk sektörü: 16,5 milyon TL

Emlak sektörü: 4,2 milyon TL ceza ile karşılaştı.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİMLER

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de yılın ilk üç ayında 198,7 milyon TL para cezası uyguladı. Bu cezaların 60,1 milyon TL’si Ramazan ayında kesildi. Denetim konuları arasında:

Mesafeli satış sözleşmeleri

Taksitli satış uygulamaları

Ön ödemeli konutlar

Abonelik sözleşmeleri

Reklam ve haksız ticari uygulamalar

Ürün güvenliği

bulunuyordu. Sözleşmelerdeki aykırılıklardan 95,1 milyon TL, reklam denetimlerinden 92,3 milyon TL, ürün güvenliği uygulamalarından ise 11,3 milyon TL ceza kesildi.

REKABET KURUMU’NDAN 4,4 MİLYAR TL CEZA

Rekabet Kurumu da 2025’in ilk çeyreğinde denetimlerini artırdı. Mart ayında 19 firmaya 602,6 milyon TL, yılın ilk üç ayında ise 54 firmaya 4,4 milyar TL ceza verildi. Bu cezaların büyük bölümü gıda sektörü odaklı denetimlerden kaynaklandı ve sadece bu sektöre 2,6 milyar TL ceza kesildi.

“DENETİMLER TAVİZSİZ DEVAM EDECEK”

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı:

“Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak her türlü ticari faaliyete karşı tüm birimlerimizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli tüm idari ve yasal uygulamalar, tavizsiz şekilde devam edecektir.”

Kaynak: https://www.ensonhaber.com