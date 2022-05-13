Halkbank Mart Sonu İtibarıyla 2 Milyon Lira Kar Ettiğini Açıkladı

Halkbank, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar lira net kâr elde etti. Banka geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artırarak 965,3 milyar liraya taşıdı

Halk hayat pahalılığı ve zamlar altında ezilirken dev şirketler ile bankalar rekor kar açıklamaya devam ediyor. HalkBank yılın ilk çeyreği için 2 milyar lira kar açıkladı.

Halkbank, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar lira net kâr elde etti.

Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre, Banka, mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artırarak 965,3 milyar liraya taşıdı.

Finansal seçenekleriyle yılın ilk çeyreğinde piyasadaki hareketliliğe destek sağlayan Banka, toplam mevduatını ise yüzde 42,8 artışla 673,2 milyar lira seviyesine ulaştırdı. Banka, bu dönemde 2 milyar lira net kâr elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Nakdi kredilerimizin 585,4 milyar liraya yükseldiği bu dönemde, yüzde 39,8 artışla 807,8 milyar lira seviyesine çıkan toplam kredilerimizle Türkiye ekonomisine katkımızı artırarak sürdürdük.” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, şunları kaydetti:

“Halkbank olarak, 2017’den bu yana sektördeki KOBİ’lerin lider bankasıyız”

“2021 yılında esnafımıza 33 milyar lira ve 2022 yılında da 19 milyar lira destek sağlayarak; esnaf kredisi kullanan esnaf sayımızı 1,2 milyon kişiye ve esnaf kredi bakiyemizi de 82,7 milyar lira tutarına ulaştırdık. Öte yandan bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredileri payı yüzde 50 gibi yüksek bir seviyeye ulaşırken; KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. KOBİ kredileri büyüklüğümüz ise 245,9 milyar lira oldu. Halkbank olarak, 2017’den bu yana sektördeki KOBİ’lerin lider bankası olma pozisyonumuzu sürdürüyoruz.”