ABD bugün sandık başında: Yarış haftalardır başa baş

Bugün 47’inci başkanlarını seçecek ABD’de 244 milyon kayıtlı seçmenin 81 milyonu erken oy ve posta yoluyla oylarını kullandı. İlk seçmen sayılarına göre en başa baş seçimde oy kullanma oranlarının tavan yapması bekleniyor. İşte seçim günüyle ilgili detaylar…

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bugün yapılacak seçimler, ülkede gelecek dört yıl kimin başkan olacağını belirleyecek. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır başa baş gidiyor.

Her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor.

ABD’nin doğusundaki New Hampshire eyaletindeki bir kasabada gece yarısı sandıklar açılırken Vermont’un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00’te (Türkiye saati ile 13.00) oy kullanma işlemi başlatılabiliyor.

Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor. Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibariyle kapanmaya başlayacak. Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında kapanacak.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR

Tüm sandıklar kapandıktan sonra resmi olmayan seçim sonuçları seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde açıklanabilir ancak oylar baş başa giderse kesin sonuçlar sonraki günlerde de netleşebilir. Resmi sonuçlar ise eyaletler tarafından oy sayımları tamamlanıp onaylandıktan sonra ilan edilecek ve bu haftalar sürebilir.

CBS News’in en son anket analizine göre, yedi kritik eyalette başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki çekişme son güne kadar devam etti.

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SANCAK EYALETLER

ABD’de 50 eyalet var ancak bunların çoğu neredeyse her zaman aynı partiye oy verdiği için, gerçekte her iki adayın da kazanma şansının olduğu sadece bir avuç eyalet var. Bu seçimlerde yedi salıncak eyalet bulunuyor.Şu anda salıncak eyaletlerindeki farklar o kadar küçük ki anket ortalamalarına bakarak kimin gerçekten önde olduğunu bilmek imkansız fakat ABD’deki en güvenilir anketlerden olan ABC News’ın anketinden aşağıdaki en güncel duruma bakabilirsiniz.

Harris, seçimden önceki son gün Pennsylvania’yı baştan başa dolaştı. Allentown, Reading ve Pittsburgh’daki etkinliklerin ardından Philadelphia’da Lady Gaga ve Oprah gibi yıldızlarla dolu bir mitingle kapanış yapıyor.

KİMLERİ SEÇECEKLER?

Seçmenler bugün oy kullandıkları eyaletin Seçiciler Kurulu için delegeleri, delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçecek. Her eyalet, aşağı yukarı nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip ve toplam 538 oydan 270 ya da daha fazlasını aday kazanmış oluyor. Seçmenler bugün bazı eyaletlerde de kürtaj hakkını oylayacak.