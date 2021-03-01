Hakan Sabancı İle Yazışmalarını İfşa Eden Aygün Aydın Cezaevine Girdi

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Son dönemlerde iş insanı Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığını iddia ederek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın, hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymadığı için 3 günlük zorlama hapse mahkum edildi.

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşım yaptığı iddiasıyla Aile Mahkemesine başvurarak, oyuncu Aygün Aydın hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Aygün Aydın’ın, uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini iddia eden Sabancı, yeniden mahkemeye başvurarak bu kez, Aydın hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu.

3 GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLDİ