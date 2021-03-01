İşte Hadise’nin Yeni Aşkı

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Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Hadise ve Dinçerler, önceki akşam Bodrum’da eğlenirken görüntülendi

Magazin gündemi bir günde ortaya atılan iki aşk iddiasını konuşuyor. Öncelikle, geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım’ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edildi.

ALAÇATI’DA EĞLENDİLER

İkili, Alaçatı’daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüldü. Yıldırım ile Şıkel’in daha sonra yine Alaçatı’daki başka bir mekanda buluşması ‘aşk’ dedikodularını iyicene alevlendirdi. Çiftin dün akşam da Urla’da baş başa yemek yediği konuşuluyor.

BODRUM’DA YAKALANDILAR

Yıldırım ve Şıkel, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliklerini korurken, saatler sonra sürpriz bir gelişme de Hadise cephesinden geldi.

İddiaya göre; Ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum’daki bir mekanda Dinçerler ile samimi bir şekilde eğlenen Hadise’nin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.

Yıldırım ve Şıkel çiftinde olduğu gibi Hadise ile Mehmet Dinçerler’den de iddialara yanıt gelmedi.

Dinçerler, daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.