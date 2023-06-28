Kurban Bayramı klasiği... Acemi kasaplar hastanelik oldu

RİZE

Rize’de Veliköy köyünde Kadir Kars ve ortaklarına ait kurbanlık boğa, sahipleri tarafından kesim için bahçeye çıkarıldı. Bir anda hırçınlaşan boğa, ağaca bağlı olduğu ipten kurtulmak istedi. O sırada boğayı kesmek isteyen kasap Ahmet Yazıcı, hayvanın darbesine maruz kaldı. Yere düşen kasap yüzünden yaralandı. Yazıcı, yakınları tarafından boğanın yanından uzaklaştırılırken, ekiplerden yardım istendi. Adrese gelen İl Özel İdare ekiplerince iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra sahiplerince kesildi.

‘O BİZDEN ERKEK ÇIKTI’

Boğayı kesmek isterken darbe alıp yaralanan Ahmet Yazıcı, “Yere düşürüp ipe dolandık. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı. Boğanın altında kaldık. Ağaç olmasa gitmiştik” dedi.

‘ALLAH BETERİNDEN KORUSUN’

Kurban sahiplerinden Kadir Kars da “Bizi savurdu. Allah’tan ipi bahçedeki demire geçirebildik. Sonra bahçedeki limon ağacına iple dolandı. Bir şey yapamayınca bıraktık. Arkadaşımız altında kalarak biraz yaralandı. Allah beterinden korusun; buna şükür” diye konuştu.

Bu arada sabah erken saatlerde mesaiye başlayan ekipler, öğle saatine kadar bölgede 35 kurbanlığı iğne ile sakinleştirdi.

VAN



Van genelinde sabah saatlerinde başlayan kurban kesimi sırasında çok sayıda vatandaş, hayvanların darbesi ya da bıçakla yaralandı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İlçe merkezindeki evinin bahçesinde büyükbaş kesen Fehmi Yıldız, hayvanın tepki vermesi üzerine yanlışlıkla 2 elini kesti. İlk kez kurban kesimi yapan Ömer Köstekçi ise et doğradığı sırada 1 elinin parmaklarını kesti. Yıldız ve Köstekçi, yakınları tarafından Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, yaklaşık 25 yıldır kurban kestiğini ve ilk kez başına böyle bir olay geldiğini belirtirken, Köstekçi ise tecrübe edindiğini, bundan sonra daha dikkatli davranacağını ifade etti. (Barış KUL/DHA))

BURSA

Bursa’dan da ‘acemi kasap’ haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda da olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne koştu. Yaralıların büyük bir kısmı yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere birçok özel hastanenin acil servis bölümleri kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. BİR VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ Bursa’da kurban keserken kalp krizi geçiren bir vatandaşın da kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenildi.

KOCAELİ

Kocaeli’de de bir bayram klasiği olarak hastaneler acemi kasaplarla doldu. Yaklaşık 40 yıldır profesyonel olarak kasaplık yapan, arkadaşının attığı etin kendi elindeki bıçağa değmesiyle yaralanan Mehmet Çiftçi, “Ben arkadaşımın yanında duruyordum. Bıçak elimdeydi. Arkadaş bir et attı. Et bıçağa değdi. Bıçak da elime değdi. Görünmez bir kaza yani. Ben senelerdir uzmanım ama yanımda acemi bir çocuk vardı. Kendi elimi kesmedim yani. Ben profesyonel çalışıyorum ama aceminin kazasına uğradım. Dikiş attılar, plastik cerrahi görecek pazartesi günü. Hemen hemen 40 yıldır kasabım” diye konuştu.� Hayvanı yatırmak istediği esnada yaralanan Emre Coşkun ise, “Ufak bir kaza oldu. Hayvanı yatırırken acemiliğimize geldi. O da sağ olsun esirgemedi bizden iyi niyetlerini. Ufak sıyrıklarla atlattık olayı. Bugünkü ilk vaka benimdir diye geldim ama dördüncü çıktım. Seneye inşallah ilk vaka olacağım” dedi KASTAMONU

Kastamonu’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. Kastamonu il merkezinde kurbanı kesmek isterken düşerek yaralanan vatandaş da hastanelik oldu. İlçelerde de kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurarak tedavi oldu. “BACAĞIM ZARAR GÖRDÜĞÜ İÇİN ÜZERİNE BASAMIYORUM” Kurbanı kesmek isterken düştüğünü belirten Aydın Çiftçi, “Kurbanı keserken ayağım boşlukta kaldı. Bacağım zarar gördüğü için şu an üzerine basamıyorum, havada tutmam gerekiyor. Kurban keserken el ve bacaklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmezlerse benim gibi kollarını bacaklarını çıkartabilirler” dedi.

SAKARYA

Sakarya’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlarla doldu. Bıçak, satır ile dikkatsizlik ve acemilikte birleşince, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. ‘ACEMİ KASAP DERSİNİZ’ Parmağında oluşan kesik sonrasında 3 tane dikiş attıran Ahmet Cansız, “Hayvanın yüreğini alırken bulamadım, bıçağı attım ve parmağımda kesik oluştu. 3 tane dikiş var” derken, Muhittin Kumlu ise “Akacak kan damarda durmaz derler ya, kurban keserken talihsizlik oldu. Geldik dikiş attırdık. 3 veya 4 dikiş atıldı. Acemi kasap diyebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

SAMSUN

Samsun’da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı. Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nde de acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen acemi kasaplar bıçakla elini, kolunu ve bacağını kesti. 10 senedir ilk kez kurban keserken kendini yaraladığını söyleyen Aydın Başaran, “10 senedir ilk kez oldu. Siniri keserken birden parmağımı kestim” dedi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de kurban kesimi sırasında dikkatsiz davrananlar hastanelik oldu. Kurbanlık hayvanların can havli ile çırpınması ve kaçma girişimiyle çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bıçakla yaralanan vatandaşlar tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

BURSA

Bursa genelinde sabah saatlerinde bayram namazı sonrasında başlayan kurban kesimi sırasında çok sayıda vatandaş, hayvanların darbesi ya da bıçakla yaralandı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Bazı kadınlar ise eşlerine yardım ederek erkeklere taş çıkardı.

MALATYA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

SİVAS

Sivas’ta hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu. Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi acil servisleri, acemi kasaplarla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gelirken, bazıları ise ambulans ile getirildi. Tedavisi ayakta yapılan acemi kasaplar taburcu edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine bayramın ilk günü kurban keserken saat 11.20’ye kadar 34 kişi hastanelere yaralanarak başvurdu. Kurban keserken kesici aletlerle çeşitli yerlerinden yaralanan kasaplar, Gaziantep’teki hastanelere giderek tedavi oldular.

YOZGAT

Yozgat’da il genelinde kurban keserken el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelerin acil servislerine akın etti. İl genelinde 47 acemi kasap acil servislerde tedavi oldu. Kurban kestiği sırada yakının dikkatsizliği nedeniyle parmağından yaralandığını söyleyen Talip Özoğlu, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

TOKAT

Tokat’ta bayram namazının hemen ardından kurban kesmek isteyen acemi kasaplar, acil servislerin yolunu tuttu. Tokat Devlet Hastanesi acil servisine gelen acemi kasaplar, bıçak darbeleriyle yaralandıklarını belirtti. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından yeniden kurban kesim yerlerinin yolunu tuttu.

ANKARA

Ankara’da yaşayan Adem Soylu, kemikleri kırmak için kullandığı makineye parmağını kaptırdı. Parmağında derin kesik ve kırıklar oluşan Soylu, gözünü hastanede açtı. Yaşadığı anları anlatan Soylu, “Kurbanı kesmiştik. Makineyle kemikleri ayırıp, kırıyorduk. Makinaya elimi kaptırınca parçaladım. Ardından da hastaneye geldim. Doktorlar, kesik ve kırık olduğunu söyledi. Alçı ya da sargı beziyle saracaklar. O an kolum koptu sandım. Kalıcı bir hasar yokmuş elimde” dedi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’da da yaralanan şahısların büyük çoğunluğu hususi araçlarla hastanenin yolunu tutarken, 112 Acil servis ambulansı hastaneye getirilen yaralı sayısının ise 2 olduğu öğrenildi. Yaralıların büyük çoğunluğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere üniversite ve özel hastanelere başvurdu. Bu yıl yaralanan şahısların büyük çoğunluğunun ise hayvan tepmesi sonucu yaşan ortopedik sakatlıklar olduğu kaydedildi.

KÜTAHYA

Kütahya’da da kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayanlar, soluğu acil servislerde aldı. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 47 kişi parmak, el, kol ve bacaklarından yaralandı. Kurban kesmek isteyen İbrahim Kara’nın ise büyükbaş hayvanın savurması sonucu sağ bacağı kırıldı. Yakınlarının hastaneye getirdiği Kara, tedaviye alındı. (Oğuzhan KILIÇ/DHA)

ERZİNCAN

Erzincan’da da yaralanan acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Kent merkezindeki kamu ve özel hastaneye 15’e yakın yaralının geldiği belirtildi. Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde kurbanlık büyükbaş hayvanın kayması sonucu ayağında kırık oluşan Özkan Kayhan o anların nasıl olduğunu anlattı. Kayhan, “İki hayvan bindirmiştik arabaya. Arasından geçerken hayvan kaydı ayağımın üzerine düştü. Ayağımda ufak bir kırık oluştu” dedi.

BOLU

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı. Ayrıca derin yarası bulunan acemi kasapların birkaçı ise ameliyata alındı. Deri soyma işleminde bacağından yaralanan Mehmet Tanrıkulu, “Hayvanın derisini yüzerken ayağıma bıçak kaçtı” dedi.

Acemi kasap tarafından elinin kesildiğini ifade eden Mustafa Yılmaz, “Et doğrarken karşımda arkadaşım vardı. O kesti. Kendim kesmedim, 3 dikiş atıldı” diye konuştu.

SAMSUN

Samsun’da kurbanlık keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurdu. El, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Kendini yaralayan 67 kişi hastanelerde yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Ayvacık ilçesinde ise boğasını kendi kesmek isteyen Nurettin Köroğlu, hayvanı yere yatırdıktan sonra ayaklarını bağlamak istedi. Ancak bu sırada hayvanın savurduğu tepmeyle Köroğlu yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekibi tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Köroğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Köroğlu’nun tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (Ersin DEMİR/DHA)

EDİRNE

Edirne’de kesim sırasında yaralanan Fevzi Dağlı, “Bıçak birden kaydı parmağınızı kestik, yapacak bir şey yok” dedi.

Başka bir vatandaş ise arkadaşının bıçak bileme işlemi sırası da kolunu yaraladı.