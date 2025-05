Gazeteci ve aktivist kimliğiyle kamuoyunun yakından tanıdığı Seyhan Soylu, Koza Park Kınalı Rezidans yönetimine yönelik sert bir eleştiride bulundu. Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, site yönetiminin hizmet yetersizliği nedeniyle hem maddi hem manevi zarara uğradığını belirten Soylu, yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla çarpıcı bir protestoya imza attı.

Sadece sesini duyurmakla kalmayan Soylu, 40 bin TL değerindeki televizyonunu teknik görevlilerin önünde kırarak, adeta “yeter artık” dedi. Bu radikal çıkış, site yönetimlerinin sakinlerine karşı sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiğini sorgulatan bir simgeye dönüştü.

Haberin video linki: https://youtu.be/fnYN_yKCF-M

OLAYI ÖZETLEYEN BİR DEĞİL DOKUZ BAŞLIK

“Bir Televizyon Kırıldı, Sabır Taşı Çatladı!”

“Seyhan Soylu’dan Koza Park Yönetimine Protesto: Hizmet Değil, Zulüm!”

“Aidat Ödeyen Mağdur: Seyhan Soylu Site Yönetimine İsyan Etti”

“Mimari Harika, Yönetim Felaket! Koza Park’ta İsyan Büyüyor”

“Seyhan Soylu: ‘Yönetemiyorsanız Ben Yönetirim!’”

“165 Ekranlık Protesto: Bir TV Kırıldı, Bir Sistem Sarsıldı”

“Site Yönetimlerinde Sistem Çöküyor mu?”

“Soylu’dan Sert Tepki: ‘Burası Aile Sitesi Değil Kriminal Alan Olmuş'”

“Seyhan Soylu’dan Şükrü İlkel’e Çağrı: Mimarini Yönetimle Ziyan Etme!”

“Aidat Ödeyen Değil, Mağdur Olan Tarafız”

Soylu’nun yaşadığı problemler işte bunun için tek bir başlıkla sınırlı değil. 3 ay boyunca teknik ekibin televizyon bağlantısını gerçekleştirmemesi, sıcak suyun 8 ay boyunca bağlanmaması, su baskını nedeniyle zarar gören parkeler gibi ciddi sorunlar, site yaşam kalitesinin ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu. Soylu, tüm bu sıkıntılar karşısında ses çıkarmadığını, ancak artık sabrının tükendiğini belirterek şöyle seslendi:

“Alt tarafı bir metrelik kabloyu çekmekten aciz bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. 3 ay sonra gelip ‘sinyal gelip gelmediğini kontrol ediyoruz’ demek, teknik servis değil, dalga geçmektir.”

“Mimarisi Harika Ama Yönetim Zihniyeti Çürük”

Koza Plaza ve Koza Park projelerinin mimarı ve yatırımcısı Şükrü İlkel’e de açık bir çağrıda bulunan Soylu, tesislerin estetik ve mimari açıdan son derece başarılı olduğunu, ancak mevcut yönetim anlayışının bu değeri hızla erittiğini savundu:

“Şükrü İlkel, dünyanın en güzel mimarisini de yapsa, böyle bir yönetimle bu tesisler kriminal unsurların yaşadığı yerler olmaya mahkûm olur. Aileler artık burada huzur bulamıyor.”

“Site Sakinlerine Çağrı: Yönetime Talip Olalım”

Soylu’nun çağrısı yalnızca eleştiriyle sınırlı kalmadı. Tüm site sakinlerini harekete geçmeye davet eden Soylu, mevcut yönetimin başarısızlığına karşı kolektif bir çözüm önerisi sundu:

“Burada insanlar asansörsüz, teknik servis hizmeti almadan, binlerce lira aidat ödeyerek yaşamak zorunda kalıyor. Artık yönetime talip olalım. Kimse bu siteyi yönetemiyorsa ben yönetirim, nasıl yönetilir herkese gösteririm.”

Bir Kablo, Bir Kriz: Protestonun Bedeli

Soylu’nun protestosunda yalnızca bir televizyon değil, bir telefon da zarar gördü. Kırılan cihazların maddi karşılığının yaklaşık 220 bin TL olduğunu ifade eden Soylu, en büyük zararın ise ruhsal sağlığına verildiğini söylüyor:

“Bu basiretsiz yönetim nedeniyle sinir sağlığım bozuldu. En azından bir özrü hak ediyorum. Sakinlere yaşatılan bu baskı sistemine karşı herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor.”

Profesyonel Site Yönetiminin Zorunluluğu

Seyhan Soylu’nun yaşadığı olay; site yönetimlerinin sadece aidat toplamakla değil, kaliteli hizmet sunmakla da yükümlü olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı. Site yaşamı, bireylerin huzur, güvenlik ve konfor beklentileriyle doğrudan bağlantılıyken; basit bir teknik hizmetin dahi zamanında ve düzgün yapılamaması, çok daha büyük sosyal sorunlara zemin hazırlayabiliyor.

Son Söz

Mimari güzellik, yönetimsel vizyonla tamamlandığında anlam kazanır. Koza Park Kınalı gibi prestijli projelerde, sadece yapılar değil, yaşamın bütünü yönetilmeli. Seyhan Soylu’nun yaşadıkları, binlerce site sakini adına yükselen bir çığlığa dönüşüyor. Şükrü İlkel’in öncülük ettiği projelerin, bu vizyona uygun bir yönetim anlayışıyla yeniden ele alınması artık bir zorunluluk.

İNGİLİZCE VERSİYON

Seyhan Soylu’s Harsh Criticism of Koza Park Kınalı Management: “Not a Technical Service, But a Battle of Nerves”

Journalist and activist Seyhan Soylu, a well-known public figure, has voiced a strong protest against the management of Koza Park Kınalı Residence. In a personal Instagram post, Soylu criticized the poor service provided by the site administration, claiming she suffered both financial and emotional damage. To draw attention to the issue, she staged a dramatic protest.

Soylu smashed her 40,000 TL television in front of the site technicians, declaring “Enough is enough!” This act has become a symbolic questioning of how seriously site managements take their responsibilities toward residents.

“Not Just a Complaint—A Cry for Help”

For three months, technicians failed to connect her television, hot water was unavailable for eight months, and a water leak caused damage to her flooring. Despite remaining silent for a long time, Soylu finally spoke out:

“They can’t even install a simple one-meter cable. Coming after three months and saying ‘we’re checking the signal’ is not service; it’s mockery.”

“Architectural Beauty, Managerial Failure”

Soylu directed a message to Şükrü İlkel, the architect and investor behind Koza Park, saying:

“Even the most beautiful architecture means nothing with poor management. These buildings will become hubs for criminal activity if things don’t change. Families can no longer feel safe here.”

“Time for Residents to Take Over”

Soylu called on all residents to act and even offered to take on the management herself:

“People pay thousands in fees and live without elevators or service. If no one can manage this place, I will—and show everyone how it’s done.”

The Cost of Protest: More Than Just a TV

Aside from the TV, a phone was also destroyed during the protest. The total damage was around 220,000 TL. But Soylu said the biggest harm was psychological:

“This mismanagement has ruined my mental health. I at least deserve an apology. All residents must raise their voices.”

The Need for Professional Site Management

This event has reignited the discussion about the importance of competent, service-oriented site management. It’s not just about collecting fees—residents expect safety, comfort, and responsiveness. Failing to provide even basic services leads to far deeper issues.

Final Words

Architectural prestige must be matched with visionary management. Prestigious projects like Koza Park Kınalı should not only be about buildings but about holistic living. Seyhan Soylu’s protest reflects the silent cries of thousands of residents. It is time for Şükrü İlkel’s visionary projects to align with competent leadership and resident-focused administration.

BULGARCA VERSİYON

Сейхан Сойлу с остра критика към управата на Koza Park Kınalı: „Това не е техническа поддръжка, а нервна война“

Журналистът и активист Сейхан Сойлу, добре позната обществена личност, отправи сериозна критика към ръководството на Koza Park Kınalı. В публикация в личния си Instagram профил, Сойлу заяви, че заради лошото обслужване е понесла както материални, така и емоционални щети. За да привлече внимание, тя извърши впечатляващ протест.

Сойлу счупи телевизора си на стойност 40 000 турски лири пред очите на техническия персонал, като категорично заяви: „Стига толкова!“ Този радикален акт постави под въпрос отговорността на управителите към живущите.

„Не просто оплакване — вик за помощ“

В продължение на три месеца не беше свързан телевизорът ѝ, топлата вода не беше налична осем месеца, а наводнение увреди паркета ѝ. Въпреки че дълго мълча, Сойлу най-накрая избухна:

„Не могат да прекарат дори един метър кабел. Да дойдат след три месеца и да кажат, че проверяват сигнала – това не е услуга, а подигравка.“

„Архитектурен шедьовър, управленска катастрофа“

Сойлу се обърна и към архитекта и инвеститор Шюкрю Илкел:

„Можеш да изградиш най-красивата архитектура в света, но ако управлението е лошо, тези сгради ще се превърнат в убежища за престъпници. Семействата вече не се чувстват в безопасност тук.“

„Живущите трябва да поемат управлението“

Сойлу призова всички обитатели да действат и дори предложи да поеме управлението:

„Хората плащат хиляди лири такси, а живеят без асансьори и поддръжка. Ако никой не може да управлява, аз ще го направя и ще покажа как се прави.“

Цената на протеста: не само телевизор

Освен телевизора, по време на протеста беше счупен и телефон. Общата стойност на щетите е около 220 000 турски лири. Но според Сойлу най-голямата загуба е психическа:

„Това некомпетентно управление съсипа нервната ми система. Най-малкото заслужавам извинение. Всички живущи трябва да се надигнат.“

Необходимостта от професионално управление

Случаят отново повдига въпроса за необходимостта от професионално и отговорно управление на жилищни комплекси. Не става дума само за събиране на такси, а за осигуряване на комфорт, сигурност и услуги.

Финални думи

Архитектурата има стойност само когато е подкрепена от добро управление. Престижни проекти като Koza Park Kınalı трябва да осигуряват не само сгради, а пълноценен живот. Протестът на Сейхан Сойлу е гласът на хиляди мълчащи. Време е визионерските проекти на Шюкрю Илкел да се управляват с визия и грижа към живущите.