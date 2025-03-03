DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK OLAN ŞEHİRLERDE SÜRPRİZ AÇIKLAMALAR

Türkiye, coğrafi yapısı nedeniyle deprem riskiyle karşı karşıya olan bir ülke. Özellikle büyük şehirlerde, yerel halk ve yetkililer bu riske karşı önlem almanın yollarını arıyor. Ancak, son yapılan araştırmalar ve uzman açıklamaları, halk arasında yaygın olan bazı yanlış kanaatlerin değişmesi gerektiğini gösteriyor. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, deprem olasılığı yüksek olan şehirler arasında son yıllarda sürpriz açıklamalar gündeme gelmeye başladı.

Bursa ve Ankara’da Artan Deprem Riski

Son yapılan bilimsel açıklamalara göre, İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Ankara, Türkiye’nin deprem riski en yüksek olan şehirleri arasında yer alıyor. Deprem uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, son yıllarda Bursa ve çevresindeki yerleşim alanlarında artan tehlikeye dikkat çekiyor. Özmen, Bursa’da büyük bir depremin beklenmesinin yanı sıra, burada daha önce büyük bir sarsıntı yaşanmadığına dikkat çekiyor. Bu da, şehrin yerleşim yapısındaki riskleri artırıyor.

Özmen’in açıklamaları, yerel halkın uzun yıllar boyunca büyük bir deprem korkusunun İstanbul’a odaklanmasından dolayı Bursa’daki artan tehlikenin gözden kaçmasına neden olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, Bursa’daki fay hatlarının yeniden hareketlenmesiyle, büyük bir depremin potansiyel olarak daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Ankara’daki Deprem Riski Yüksek: Şehirdeki Sürpriz Faktörler

Ankara, çoğu kişi için deprem riski düşük bir şehir olarak görülse de, son yapılan araştırmalar bu görüşü değiştirmiş durumda. Ankara’da yer alan aktif fay hatları ve son yıllarda artan yer hareketleri, şehrin deprem riski konusunda beklenmedik bir uyarı niteliği taşıyor. Doç. Dr. Bülent Özmen, Ankara’nın da deprem tehdidi altında olduğunu belirterek, burada olası büyük bir depremle ilgili hazırlıkların hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Ankara’da fay hatlarının daha önce keşfedilmemiş bazı noktaları keşfedildi ve bu bölgelerde gerilim birikmesinin riski artırdığı ifade ediliyor. Bu nedenle, Başkent’te yerleşim alanlarında yapılacak olan binaların, depreme dayanıklı olacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

İstanbul: Deprem Riski Yüksek, Ama Diğer Şehirler de Tehlikede

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul, her ne kadar sıkça gündeme gelse de, deprem riskini tüm Türkiye için değerlendiren uzmanlar, sadece İstanbul’un değil, diğer şehirlerin de ciddi tehditler altında olduğunu belirtiyor. İstanbul’daki fay hatları uzun yıllardır aktif durumda olsa da, Bursa ve Ankara’daki artan tehlikeler bu şehirlerin de yeniden planlanmasını gerektiriyor. Uzmanlar, bu illerdeki yerleşim alanlarında yapılacak olan yeni inşaat projelerinin, depreme dayanıklı olacak şekilde tasarlanması gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/