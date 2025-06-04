TUĞÇE TAYFUR’UN ANNELİK SEVİNCİ HÜZNE DÖNDÜ

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşarken, minik kızı Necla Hira’nın sağlık durumu nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Necla Hira, yoğun bakımda.

Tuğçe Tayfur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, dünyaya gelen kızına “Necla Hira” adını verdiğini duyurdu. Ancak doğumun ardından sağlık sorunları yaşayan minik Necla Hira’nın durumu hızla kötüleşti ve Tayfur, kızının yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Tuğçe Tayfur’dan Endişe Verici Açıklama

Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kızının kan değerlerinin düşük olduğunu ve yoğun bakım riski taşıdığını belirterek, “Kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü, şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin,” ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur’ın Duygusal Veda Mesajı

Tayfur, bebeğinin sağlık durumu ile ilgili endişelerini dile getirirken, bir yandan da Necla Hira için umutlu olduğunu belirtti. Tayfur, sosyal medya hesabında şu duygusal mesajı paylaştı:

“Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum. Hepimiz seni dört gözle bekliyoruz.”

Yoğun Bakımda Umutlu Bekleyiş

Tayfur, yoğun bakımda tedavi gören minik Necla Hira için umutlu olduğunu belirtti. Ailesi ve yakın çevresiyle birlikte Necla Hira’nın sağlığı için dua eden Tayfur, “Seni bekleyen annen, baban, abin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var. Hepimiz seni dört gözle bekliyoruz,” dedi.