Hazal Kaya’dan Migros İşçilerine Destek
Oyuncu Hazal Kaya, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem yapan Migros işçilerine sosyal medya üzerinden destek verdi. Kaya #MigrosBoykot etiketini kullandı.
Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı
Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto eden emekçiler, ters kelepçe ile gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
Oyuncu Hazal Kaya, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem yapan Migros işçilerine sosyal medya üzerinden destek verdi. Kaya #MigrosBoykot etiketini kullandı.