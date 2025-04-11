YILMAZ MORGÜL’DEN YILLAR SONRA SURVIVOR İTİRAFI!

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Yılmaz Morgül, yıllar sonra Survivor macerasına dair bilinmeyenleri anlattı. Katıldığı bir canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı, Survivor’a nasıl katıldığını ve Acun Ilıcalı ile aralarında geçen süreci ilk kez paylaştı.

“SURVIVOR’A BAĞIŞ YAPILDIĞI İÇİN KATILDIM”

Yılmaz Morgül, Survivor’a katılmasının ardında sosyal sorumluluk projeleri olduğunu söyledi. Morgül, “Acun Ilıcalı’ya demişler ki; Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Onu Survivor’a getirmek istiyorsan çalıştığı dernek ve vakıflara bağış yapmalısın. Acun Bey de çocuklar için bağış yaptı. Ben de bu yüzden katıldım.” ifadelerini kullandı.

“2 HAFTA KALACAKTIM, 3 AY KALDIM”

Survivor’a ilk başta 2 hafta kalma şartıyla katıldığını söyleyen Morgül, reyting oranlarının artmasıyla yarışmada 3 ay kaldığını belirtti. “Ben 72 kilo gittim, 58 kiloya düştüm. Hastanelik oldum. Sonrasında kendi isteğimle yarışmadan ayrıldım.” dedi.

“ŞAMPİYONLUKTA FAVORİM NAGİHAN KARADERE”

Yılmaz Morgül, Survivor’daki favori ismini de açıkladı. “Benim gönlümde yıllardır tek şampiyon var; Nagihan Karadere. Çok güçlü, erkeklerden bile daha güçlü bir kadın. Ayrıca Adem’i de çok seviyorum. Hiçbir kavgaya karışmıyor, araları bulmaya çalışıyor.” şeklinde konuştu.

Morgül’ün açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, Survivor hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com