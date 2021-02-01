İlk Görüşte Aşık Oldum

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Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, sürpriz şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Yıldırım’ı çabuk unuttuğu söylenen Hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülenmişti. Hadise, yeni sevgilisi olduğu iddia Mehmet Dinçerler için “Öyle bir hayatıma girdi ki, ilk bakışta aşk oldu” dedi. Ünlü şarkıcının Kaan Yıldırım hakkında söyledikleri dikkat çekti. Kaan Yıldırım’la 1.5 yıllık ilişkisine nokta koyan Hadise’nin, yeni aşkı Mehmet Dinçerler’le ayakları yerden kesildi.

Yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcı, “Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim… Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki… İlk bakışta aşk oldu” dediği öğrenildi.