Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler…

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler…
2 views
28 Haziran 2022 - 14:17

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle ünlülerin konser tarifeleri belli oldu. Bayramda vereceği konserle servet kazanacak isim herkesi şaşırttı.

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 1

Pandemi sonrası sahne ücretlerine zam üstüne zam yapan ses sanatçıları, Kurban Bayramı’nda çıtayı en yükseğe çekti.

116

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 2

Sanatçıların çıkacağı mekanlar ile kazanacakları ücretler de belli oldu.

216

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 3

Bayramda Antalya, Kıbrıs ve İzmirliler konserlere doyacak, ceplerini de boşaltacak.

316

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 4

Güçlü sesiyle sahnelerin tozunu attıran Ebru Gündeş Antalya ve Kıbrıs konserlerinden 2 milyon TL alacak.

416

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 5

Antalya ve Kıbrıs’ta şarkılarını seslendirecek olan Hadise  2 milyon TL alacak.

516

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 6

Bayramı Antalya ve Kıbrıs’ta geçirecek olan Sibel Can ise 2 milyon TL alacak.

616

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 7

Yılların eskitemediği pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, Çeşme ve Bodrum’da sahne alacak.

716

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 8

Süperstar, 1 milyon 200 bin TL kazanç sağlayacak.

816

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 9

Bülent Ersoy, Antalya’daki sahnesinden 700 bin TL kazanacak.

916

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 10

Son dönemde yaptığı şarkılarla istediği başarıyı sağlayamayan Aleyna Tilki sahne ücretlerinde hüsrana uğradı.

1016

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 11

Müziğin star isimleri karşısında bayramda en az ücreti Tilki alacak.

1116

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 12

Tilki Kıbrıs konserinden 250 bin TL’yi cebe indirecek.

1216

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 13

Yıldız Tilbe’nin Kıbrıs ve Çeşme sahnelerinden alacağı ücret de 1 milyon 800 bin TL.

1316

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 14

Özcan Deniz de Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kıbrıs’tan 1 milyon ile dönecek.

1416

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 15

Bayram programlarına göre en yüksek rakamı, 3 yerde sahne alacak olan Gülşen kazanacak.

1516

Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler… - Sayfa 16

Kıbrıs, Çeşme ve Antalya’da sahneye çıkacak olan Gülşen, 2 milyon 600 bin TL alacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel hayatı ihlal edilince çileden çıktı: Çirkinsin, iğrençsin! Bu ne cüret!Özel hayatı ihlal edilince çileden çıktı: Çirkinsin, iğrençsin! Bu ne cüret!
Türkan Şoray’dan duygusal Cüneyt Arkın paylaşımı! ‘Seni sonsuza kadar…’Türkan Şoray’dan duygusal Cüneyt Arkın paylaşımı! ‘Seni sonsuza kadar…’
Gülşen koruma kararı aldırdıGülşen koruma kararı aldırdı
Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybettiUsta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Balaban& Nurbala Akıncı çok çok mutluAhmet Balaban& Nurbala Akıncı çok çok mutlu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti… Cenaze programı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarikat Şeyhinin Cenazesi Yargıya Taşınıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Medya dünyasının iki ünlü ismine korona şoku! Erdoğan’la birlikte Madrid’e uçacaklardı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maske geri mi dönüyor? Sağlık Bakanı Koca’dan net açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatma Girik’in ardından ağlayarak söyledikleri gündem oldu! 5 ay önce hayatını kaybetmişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özel hayatı ihlal edilince çileden çıktı: Çirkinsin, iğrençsin! Bu ne cüret!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkan Şoray’dan duygusal Cüneyt Arkın paylaşımı! ‘Seni sonsuza kadar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen koruma kararı aldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dışişleri duyurdu: Ermenistan ile dördüncü görüşme 1 Temmuz’da…
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri duyurdu: Ermenistan ile dördüncü görüşme 1 Temmuz’da…Haziran 28, 2022-10:34 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: En kısa sürede müjde vereceğizHaziran 28, 2022-10:14 am
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısıHaziran 28, 2022-9:54 am
3 sanayi ürününde gümrük vergisi sıfırlandı!Haziran 28, 2022-9:45 am
Motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren…Haziran 28, 2022-9:43 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 28, 2022-9:35 am
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyorHaziran 24, 2022-2:24 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !