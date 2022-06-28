Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler…

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle ünlülerin konser tarifeleri belli oldu. Bayramda vereceği konserle servet kazanacak isim herkesi şaşırttı.

Pandemi sonrası sahne ücretlerine zam üstüne zam yapan ses sanatçıları, Kurban Bayramı’nda çıtayı en yükseğe çekti.

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Sanatçıların çıkacağı mekanlar ile kazanacakları ücretler de belli oldu.

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Bayramda Antalya, Kıbrıs ve İzmirliler konserlere doyacak, ceplerini de boşaltacak.

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Güçlü sesiyle sahnelerin tozunu attıran Ebru Gündeş Antalya ve Kıbrıs konserlerinden 2 milyon TL alacak.

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Antalya ve Kıbrıs’ta şarkılarını seslendirecek olan Hadise 2 milyon TL alacak.

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Bayramı Antalya ve Kıbrıs’ta geçirecek olan Sibel Can ise 2 milyon TL alacak.

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Yılların eskitemediği pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, Çeşme ve Bodrum’da sahne alacak.

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Süperstar, 1 milyon 200 bin TL kazanç sağlayacak.

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Bülent Ersoy, Antalya’daki sahnesinden 700 bin TL kazanacak.

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Son dönemde yaptığı şarkılarla istediği başarıyı sağlayamayan Aleyna Tilki sahne ücretlerinde hüsrana uğradı.

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Müziğin star isimleri karşısında bayramda en az ücreti Tilki alacak.

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Tilki Kıbrıs konserinden 250 bin TL’yi cebe indirecek.

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Yıldız Tilbe’nin Kıbrıs ve Çeşme sahnelerinden alacağı ücret de 1 milyon 800 bin TL.

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Özcan Deniz de Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kıbrıs’tan 1 milyon ile dönecek.

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Bayram programlarına göre en yüksek rakamı, 3 yerde sahne alacak olan Gülşen kazanacak.

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