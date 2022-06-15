Eda Taşpınar içini gösteren dekolteli elbisesiyle poz verdi! Kombini olay oldu…

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından düzenli olarak çıktığı tatilleri ve güneşlenirken pozlarını paylaşan güzel isim, son olarak içini gösteren cesur kombiniyle olay oldu.