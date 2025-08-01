GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI!

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşü başladı. Kapıkule ve Edirne’deki sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşurken, gurbetçiler hem memleketlerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor hem de yeniden kavuşacakları hayatlarına dönmenin hazırlığını yapıyor.

Avrupa’nın dört bir yanından yaz tatilini Türkiye’de geçirmeye gelen gurbetçiler, dönüş yolculuğuna başladı. En yoğun geçişlerin yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere, Edirne’deki sınır kapılarında araç kuyrukları dikkat çekiyor.

“Gurbette Yaşamak Zor, Orada Yabancıyız”

Avusturya’ya dönen Kani Yağız, “Gurbette yaşamak zor, orada yabancıyız. Ekmeğimizin peşindeyiz ama kalbimiz Türkiye’de kalıyor.” sözleriyle gurbet hayatının zorluklarını dile getirdi.

“Ayaklarımız Geri Geri Gidiyor”

Almanya’ya dönen Ali Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: “Uzun yıllardır Türkiye’ye dönmeyi istiyorum ama çocukların okulları var. Dönüş hep zor oluyor, ayaklarımız geri geri gidiyor.”

“11 Ay Çalışıp Yeniden Gelişi Bekleyeceğiz”

Danimarka’ya dönen Rafet Soykök de Türkiye’den ayrılırken duygularını şöyle paylaştı: “Sevdiklerimizi geride bırakmak zor. Giderken içimiz buruk. 11 ay çalışıp tekrar izne çıkacağımız günü bekleyeceğiz.”

Emniyet’ten Güvenli Dönüş İçin Yoğun Mesai

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sınır kapılarındaki yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Gurbetçilere broşürler dağıtılarak yol güzergâhında karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Karaburun, “Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere sağ salim dönmeleri bizim birinci önceliğimiz.” dedi.

Türk Polisi Sınır Ötesinde de Destekte

Karaburun, Türk emniyet personelinin Sırbistan ve Macaristan’daki sınır kapılarında da görev yaptığını belirterek, gurbetçilerin yolculukları süresince destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.