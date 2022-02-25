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Son Dakika: Rus Birlikleri Kiev’e 80 Kilometre Uzakta

Son Dakika: Rus Birlikleri Kiev’e 80 Kilometre Uzakta
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25 Şubat 2022 - 16:18

Son Dakika: Rus Birlikleri Kiev’e 80 Kilometre Uzakta

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve başkent Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

Son Dakika: Rus Birlikleri Kiev'e 80 Kilometre Uzakta

 

 

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve başkent Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 2 aracı ele geçirdiğini ve askerlerin Ukrayna formasını giyerek Obolon Mahallesi’nden Kiev merkezine doğru ilerlediğini aktardı.

Malyar, “Onların arkasından Rus askeri kamyonlarının olduğu bir konvoy ilerliyor. Onlar mutlaka etkisiz hale getirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun hava kuvvetlerinin Kiev’in gökyüzünü koruduğu belirtilerek sabah saat 04.00’ten sonra Ukrayna hava savunma sisteminin başkent üzerine yapılan roket saldırılarını engellediğine dikkat çekilmişti.

Kiev’de ve Lviv şehrinde sabah erken saatlerde siren sesleri ve art arda patlama sesleri duyulmuştu.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev yakınlarına geldiği belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile Ukrayna ordusunun Kiev’e 80 kilometre mesafede bulunan İvankov şehrinde çatışma halinde olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, Rus askerlerinin kuzeyden Belarus tarafından İvankov’a gelerek burada Ukrayna ordusu ile çatışmalara girdiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin İvankov’u geçip Kiev’e gelmemesi için bölgedeki köprüleri imha ettiği de öğrenildi.

KİEV METROSUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kiev metrosu da bir açıklama yaparak Ruslar tarafından yapılacak muhtemel bir hava saldırısında hangi metro istasyonlarının çalışıp çalışmayacağını duyurdu. Açıklamada, “Muhtemel bir hava saldırısında sirenler çalarsa Dnipro, Gidropark, Darnitsa, Çernigovska, Lesnaya metroları çalışmayacaktır. Bu istasyonlar sığınak olarak ya da yolcu taşımacılığı için güvenli değil. Vatandaşlarımızdan diğer metro istasyonlarını kullanmalarını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

12.30: Reuters’a konuşan bir tanık, Harkov’da büyük bir patlamanın yaşandığını ifade etti.

12.20: Ukrayna, Rusya’nın Kiev’e saldırmak için Belarus’ta daha fazla asker oluşturduğunu söyledi.

12.19: Moskova Savunma Bakanlığı, Rusya’nın şimdiye kadar 11 askeri havaalanı da dahil olmak üzere 118 Ukrayna askeri altyapı sahasının operasyonlarını sekteye uğrattığını söyledi.

ZELENSKİ’DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

12.16: Zelenski, “Yaptırımlar için tüm olanaklar henüz tüketilmedi. Rusya üzerindeki baskı artmalı” dedi.

12.13: Reuters, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına yakın bölgenin ateş altında olduğunu duyurdu.

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