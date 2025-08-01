FATİH ALTAYLI’DAN FLAŞ ÖCALAN VE DEMİRTAŞ İDDİASI!

Altaylı’dan Cezaevinden Siyasi Bomba

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Altaylı, görüşmede Abdullah Öcalan’ın PKK ve DEM Parti’ye yönelik ağır eleştirilerde bulunduğunu ve Selahattin Demirtaş’ın adının özellikle anılmadığını iddia etti.

“DEMİRTAŞ’IN ADI ANILMIYOR”

Altaylı, hem Öcalan’ın hem de DEM heyetinin Demirtaş’ın adını hiç anmamasına dikkat çekerek şunları söyledi: “DEM, Demirtaş’ı adeta unutmuş gibi davranıyor. Öcalan’ın Demirtaş’ı sevmediğini ve hatta kıskandığını tahmin ediyorduk ama bunu bu kadar açık etmeleri çok garip.”

“PKK VE DEM’E HAKARETLER YAĞDIRMIŞ”

Altaylı, Öcalan’ın hem PKK’ya hem de DEM Parti’ye karşı sert ifadeler kullandığını belirtti. Bu eleştirilerin, örgüt ve partiyi iktidar partisinin samimiyetsizliğine ikna etmeye yönelik olduğunu iddia etti. Altaylı’ya göre, Meclis Başkanı’nın PKK’ya yönelik sözleri de bu güvensizliği pekiştirmiş durumda.

Genç Kürt Siyasetçiler Tepkili

Altaylı, siyasal Kürt hareketindeki gençlerin bu duruma tepkili olduğunu düşündüğünü belirtti. Demirtaş’ın dışlanması, parti içi dengeleri ve kamuoyundaki algıyı derinden etkileyebilir.