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Gülşen’den Eurovision açıklaması: ‘Eğer böyle bir fırsat gelirse…”

Gülşen’den Eurovision açıklaması: ‘Eğer böyle bir fırsat gelirse…”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2024 - 16:45

Ünlü müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu, Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmak isteyip istemediği konusunda meslektaşı Sertab Erener’in geçmiş başarısını övdü. Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdiği bir röportajda bu konuya açıklık getirdi.

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