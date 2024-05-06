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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz’da başlıyor

Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz’da başlıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2024 - 16:41
Sektörden gelen bilgilere göre Temmuz’dan sonra sıfır araçlara yeni güvenlik özelliklerinin geleceği ve bu özellikler olmazsa araçların satışının yapılamayacağı öğrenildi.
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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 1

Otomobil sektöründen uzman görüşlere Türkiye’de sıfır kilometre araçların bazı olması gereken özellikleri bulunacak.

 

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 2

Otomobillere gelen zorunlu özellikler olmazsa ise Temmuz’dan sonra araç satışları yapılamayacak.

 

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 3

Ancak bu zorunluluk ileriki dönemde fiyat artışlarına sebep olabilir.

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 4

İlk olarak araçlara acil durum frenleme asistanı gelecek ve araçlarda zorunlu olacak.

 

 

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 5

Sürücü yorgun olduğunda algılayan sistem ve alkollü olduğunda kilit gibi özellikler araçlarda zorunlu olacak.

 

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 6

Hız durumunda müdahale ve şerit takip asistanı araçlarda zorunlu hale geldi.

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 7

Uzmanların görüşlerine göre bu araçlarda eğer bu özellikler olmaz ise satışa sunulamayacak.

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 8

Dolayısıyla bu özellikleri kapsamayan araçların az bir süresi kaldı.

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 9

Bu özellikler hem otomobil satıcıları hem de alıcılarını ilgilendiriyor.

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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 10
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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 11
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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 12
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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 13
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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 14
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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 15
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Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor 16
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