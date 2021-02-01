Cemre Kemer’in albüm fikri rafa kalktı

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İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü şarkıcı Cemre Kemer, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Vakaların artmasından dolayı albüm kararını rafa kaldırdıklarını söyleyen Kemer, “Bu süreçte bir şey yapmak akıl işi değil. Bir de gebelik olunca ileri bir tarihe aldık” dedi

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; 6 aylık hamile olan şarkıcı Cemre Kemer, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kemer, yürüyüşe çıkmak dışında hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

“AKIL İŞİ DEĞİL”

Cemre Kemer, konuyla ilgili, “Gebeler ilaç bile kullanamadığı için dışarı çıkıp, ufak bir yürüyüş yapmamın ardından eve gidiyorum. Hiçbir arkadaşımla dahi görüşemiyorum” ifadelerini kullandı.

Vakaların artmasından dolayı albüm kararını rafa kaldırdıklarını söyleyen ünlü şarkıcı, “Bu süreçte bir şey yapmak akıl işi değil. Bir de gebelik olunca ileri bir tarihe aldık” şeklinde konuştu.

SÜRPRİZ NİKAH

Bir döneme damga vuran ‘Hepsi’ grubunun solistlerinden Cemre Kemer, geçtiğimiz yıl aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Sevgilisi ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Kemer, şunları söylemişti:

Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…