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ANKARALI TURGUT HAYATINI KAYBETTİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ankara’nın sevilen sanatçılarından, sahne adıyla Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Ankaralı Turgut Kimdir?

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Turgut Karataş, müzik hayatına 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır. 1994 yılında İstanbul’a giderek profesyonel anlamda müzik kariyerine adım atmıştır. “Oynama Şıkıdım” adlı parodisiyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

Sağlık Durumu ve Vefatı

2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ankaralı Turgut, 2024 yılının Ağustos ayında akciğer kanseri teşhisi konulmuştur. Son dönemde sağlık durumu kötüye gitmiş ve entübe edilmiştir.

Cenaze Bilgileri

Ankaralı Turgut’un cenaze bilgileri henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ayrıntılar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kaynak: https://www.cnnturk.com/

ANKARALI TURGUT HAYATINI KAYBETTİ
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