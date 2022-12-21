Gülşen davasında davacı tarafında yeni gelişme! ‘Şikâyetlerinden vazgeçiyorlar…’

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun, bir konserde imam hatip mezunu bir kişi ile ilgili kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek. Gülşen’in avukatı Emek Emre, Gülşen’in savunmasını duyan davacıların şikâyetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, Emek Emre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği’nin de bulunduğu 702 müşteki davayla ilgili, “700 küsur müştekinin ifadesi henüz tamamlanamadı. Duruşmada eksiklerin giderilmesi bekleniyor” bilgisini paylaştı.

Emre, “Normalde müştekilerinin hepsinin aynı anda salonda bulunması gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda duruşma salonunun değiştirilebileceği yazılmıştı. Ancak onun yerine 30-40 kişilik gruplar halinde müştekileri salonda tuttular. Müvekkilimin savunmasını dinleyen müştekiler şikâyetten vazgeçtiler. Diğer giren müştekilere savunmayı hâkim okudu. O şekilde savunmadan haberdar olanların bazıları şikâyetten vazgeçti. Doğrudanlık ilkesini bozacak bir olay yaşandı” dedi.

Emre, “Müvekkile isnat edilen suç oluşmamıştır. Halkın bir kesimini bir başka kesimine tahrik etme unsuru yok. Nisan ayında sahnedeki bir beyanından dolayı 25 Ağustos’ta hakkında soruşturma açıldı. Dört ay geçmiş kimsenin ruhu duymamış mı burada? Kamu güvenliğinin tehlikede olmadığı çok açık” diye konuştu.