KARİYER DANIŞMANI TÜMAY ÖZOKUR’A ÖĞRENCİLERİNDEN SÜRPRİZ DOĞUMGÜNÜ PARTİSİ

Ünlü menajer ve kariyer danışmanı Tümay Özokur, öğrencilerinin hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla unutulmaz anlar yaşadı. Tümay Özokur Akademisi’nde düzenlenen etkinliğe, ünlü organizatör Atilla Kaplakaslan da katılarak coşkuya ortak oldu.

Kutlamada, akademinin eski ve yeni öğrencileri ile ünlü oyuncular bir araya geldi. Katılımcılar, Tümay Özokur’a sürpriz yaparak hem yüz yüze hem de sosyal medyada sevgilerini dile getirdi. Özokur’un doğum günü, Instagram story paylaşımları ve özel mesajlarla adeta bir sevgi seline dönüştü.

Tümay Özokur Akademisi, bugüne kadar pek çok başarılı oyuncuyu sektöre kazandırmasıyla tanınıyor. Özokur’un öğrencileri, paylaşımlarında ona “yol gösterici, ilham verici ve her zaman destek olan bir mentor” olarak teşekkür etti.