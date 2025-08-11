  1. Haberler
  2. Haberkonseyi
  3. KARİYER DANIŞMANI TÜMAY ÖZOKUR’A ÖĞRENCİLERİNDEN SÜRPRİZ DOĞUMGÜNÜ PARTİSİ

KARİYER DANIŞMANI TÜMAY ÖZOKUR’A ÖĞRENCİLERİNDEN SÜRPRİZ DOĞUMGÜNÜ PARTİSİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ünlü menajer ve kariyer danışmanı Tümay Özokur, öğrencilerinin hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla unutulmaz anlar yaşadı. Tümay Özokur Akademisi’nde düzenlenen etkinliğe, ünlü organizatör Atilla Kaplakaslan da katılarak coşkuya ortak oldu.

Kutlamada, akademinin eski ve yeni öğrencileri ile ünlü oyuncular bir araya geldi. Katılımcılar, Tümay Özokur’a sürpriz yaparak hem yüz yüze hem de sosyal medyada sevgilerini dile getirdi. Özokur’un doğum günü, Instagram story paylaşımları ve özel mesajlarla adeta bir sevgi seline dönüştü.

Tümay Özokur Akademisi, bugüne kadar pek çok başarılı oyuncuyu sektöre kazandırmasıyla tanınıyor. Özokur’un öğrencileri, paylaşımlarında ona “yol gösterici, ilham verici ve her zaman destek olan bir mentor” olarak teşekkür etti.

KARİYER DANIŞMANI TÜMAY ÖZOKUR’A ÖĞRENCİLERİNDEN SÜRPRİZ DOĞUMGÜNÜ PARTİSİ
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp