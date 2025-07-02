Gülşah Saraçoğlu Estetik Ameliyat Sonrası İlk Kez Görüntülendi

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 9 saat süren kapsamlı bir estetik operasyon geçirdi. Yüz germe, boyun germe, alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu ile göz kapağı estetiği gibi işlemler içeren uzun ameliyatın ardından, Saraçoğlu 13 günlük dinlenme süreci geçirdi.

Operasyonun ardından yüzünde şişlikler oluşan Saraçoğlu, iyileşme sürecinde olduğunu belirterek “Hâlâ ödem var ama yavaş yavaş inmeye başladı” açıklamasını yaptı. Yüzündeki büyük değişim nedeniyle, geçtiğimiz ay yurt dışına çıkmak istediğinde pasaport kontrolünde fotoğraf uyuşmazlığı yaşandı ve polis parmak iziyle kimliğini doğruladı.

Gülşah Saraçoğlu, ameliyat sonrası ilk kez 2 Temmuz 2025’te ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin 55. doğum günü partisinde görüntülendi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yeni hali dikkat çekti ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Bu uzun estetik operasyon sonrası Saraçoğlu’nun yüzündeki şişliklerin inmesiyle daha doğal bir görünüme kavuşması bekleniyor.