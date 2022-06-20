Aleyna Tilki’nin yatak pozu sosyal medyada olay oldu! Yanına üzüm koydu ve uzandı…

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Genç şarkıcı son olarak yatak pozu ile sosyal medyada olay oldu…

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

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Yayınladığı İngilizce şarkılarının klibinde yer alan sahnelerle izleyicilerden pek çok eleştiri alan Tilki, önceki günlerde yaptığı derin dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyaya olay olmuştu.

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Tilki, bu defa paylaştığı bir yatak pozuyla sosyal medyayı salladı.

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Geçtiğimiz günlerde “Take it or leave it” isimli şarkısıyla gündem olan Aleyna Tilki, son olarak ‘Diamonds’ şarkısıyla konuşulmuştu.

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İngilizce parçasına çektiği klipte yer alan açık sahneler için pek çok eleştiri alan isim, göğüslerine çanta takarak çekildiği fotoğrafıyla da olay olmuştu.

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Tilki’den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

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ALEYNA TİLKİ’NİN ÜZÜMLÜ YATAK PAYLAŞIMI OLAY OLDU! Son olarak yeni yayınlanan ‘Diamonds’ klibinde de file çorap giydiği görülen Aleyna Tilki, pek çok olumlu ve olumsuz yorum almıştı.

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Genç şarkıcı, bu kez yatakta çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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İşte o fotoğraf…

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ALEYNA TİLKİ KİMDİR? Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olarak Konya’da dünyaya geldi.

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Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.

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Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

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Parçanın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.

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Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı.

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Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi.

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Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo parçası “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.

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Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti.

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Kasım 2016’da Diyarbakır’daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

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2019 yılında Tilki’nin Cornetto için hazırladığı yaz şarkısı “Nasılsın Aşkta” klibi YouTube’da 8 Mayıs 2019 gününde dünya genelinde en çok izlenen video oldu.

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2020 yılında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’de bir dizi’de oynamak için anlaştı.

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2021 yılında başlayan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrolleri Cemal Can Canseven ile paylaştı.

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