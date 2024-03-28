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Emekli olan Yıldız Tilbe’den maaş isyanı!

Emekli olan Yıldız Tilbe’den maaş isyanı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mart 2024 - 15:55
Bayramda sahneye çıkarak 2.5 milyon lira kazanacak olan Yıldız Tilbe emekli olduğunu açıkladı. Yıldız Tilbe maaşını beğenmeyip eleştiri de bulununca sosyal medyada gündem oldu.

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