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Ünlü Oyuncu Dilan Çiçek Deniz Yunan Adası’nda Göz Kamaştırdı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile birlikte Yunanistan’ın gözde destinasyonlarından Hydra Adası’nda tatil yapıyor. Sosyal medyada paylaştığı karelerle gündeme gelen güzel oyuncu, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla büyük ilgi gördü.

Dilan Çiçek Deniz’in tatil fotoğraflarında özellikle beyaz bikinisi ve derin sırt dekoltesi dikkat çekti. Deniz, güneşli havanın tadını çıkarırken çekilen bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Romantik pozlarıyla beğeni toplayan çift, yazın keyfini Hydra Adası’nda çıkarıyor.

Güzel oyuncunun Yunanistan tatiline dair kareleri sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Estetik görünümü ve doğal pozlarıyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, tatil tarzıyla da beğeni topladı.

Ünlü Oyuncu Dilan Çiçek Deniz Yunan Adası’nda Göz Kamaştırdı
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