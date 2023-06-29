En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala…

ORC Araştırma yerel seçimlere 9 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.
Araştırma 30 büyükşehre bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı.
Katılımcılara, “Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğiniz de büyükşehir ve ilçe belediye başkanınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu?” sorusu yöneltildi.
13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma sonucunda, başarı oranı yüzde 55’in üzerinde olan 5 büyükşehir ve 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle belirlendi:
İşte en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı…
5. Yüzde 55,7 Osman Gürün / Muğla
4. Yüzde 56,2 Cengiz Ergün / Manisa
3. Yüzde 56,7 Mansur Yavaş / Ankara
2. Yüzde 59,8 Fatma Şahin / Gaziantep
1. Yüzde 60,4 Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir
İşte en başarılı 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı…
10. Yüzde 57,1 Mehmet Çınar / Yeşilyurt
9. Yüzde 57,5 Fatma Kaplan Hürriyet / İzmit
8. Yüzde 58,2 Utku Gümrükçü / Çiğli
7. Yüzde 59,2 Deniz Köken / Eyüpsultan
6. Yüzde 59,8 Kürsat Engin Özcan / Nazilli
5. Yüzde 60,7 Erhan Kılıç / Buca
4. Yüzde 61,2 Semih Esen / Konyaaltı
3. Yüzde 61,4 Tevfik Göksu / Esenler
2. Yüzde 62,3 Mustafa Dündar / Osmangazi
1. Yüzde 64,1 Alper Taşdelen / Çankaya
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