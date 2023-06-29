En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala…

ORC Araştırma yerel seçimlere 9 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Araştırma 30 büyükşehre bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı.