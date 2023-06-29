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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala…

En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Haziran 2023 - 13:29
ORC Araştırma, 20 bin 600 katılımcıya belediye başkanlarının başarı oranlarını sordu. İşte o araştırmadan çıkan sonuçlar…

En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 1

ORC Araştırma yerel seçimlere 9 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 2

Araştırma 30 büyükşehre bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı.

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 3

Katılımcılara, “Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğiniz de büyükşehir ve ilçe belediye başkanınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu?” sorusu yöneltildi.

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 4

13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma sonucunda, başarı oranı yüzde 55’in üzerinde olan 5 büyükşehir ve 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle belirlendi:

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 5

İşte en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı…

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 6

5. Yüzde 55,7 Osman Gürün / Muğla

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 7

4. Yüzde 56,2 Cengiz Ergün / Manisa

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 8

3. Yüzde 56,7 Mansur Yavaş / Ankara

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 9

2. Yüzde 59,8 Fatma Şahin / Gaziantep

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 10

1. Yüzde 60,4 Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 11

İşte en başarılı 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı…

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 12

10. Yüzde 57,1 Mehmet Çınar / Yeşilyurt

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 13

9. Yüzde 57,5 Fatma Kaplan Hürriyet / İzmit

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 14

8. Yüzde 58,2 Utku Gümrükçü / Çiğli

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 15

7. Yüzde 59,2 Deniz Köken / Eyüpsultan

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 16

6. Yüzde 59,8 Kürsat Engin Özcan / Nazilli

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 17

5. Yüzde 60,7 Erhan Kılıç / Buca

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 18

4. Yüzde 61,2 Semih Esen / Konyaaltı

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 19

3. Yüzde 61,4 Tevfik Göksu / Esenler

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 20

2. Yüzde 62,3 Mustafa Dündar / Osmangazi

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 21

1. Yüzde 64,1 Alper Taşdelen / Çankaya

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En başarılı belediye başkanları belli oldu! Yerel seçimlere 9 ay kala… - Sayfa 22

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