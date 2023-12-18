Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme

Eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla 15 Aralık’ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eski eşi Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay T., hakkında “azmettirmek” suçlamasıyla savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmış, beraberindeki 5 kişi, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Pendik ve Kocaeli’de eşi Mehmet Bilir’e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.