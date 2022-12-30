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Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’e açtığı tazminat davasında karar çıktı

Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’e açtığı tazminat davasında karar çıktı
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30 Aralık 2022 - 15:10
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik’in karşılıklı açtıkları manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Erhan Çelik’in açtığı 1 liralık tazminat davasının reddine karar verirken Ergen’in 1 milyon liralık açtığı tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik’in 250 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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