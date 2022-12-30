Saraçhane mitingi şoku! Akşener’in yüzde 3.5’ini Ekrem İmamoğlu aldı!

mahkemeden çıkan siyasi yasak kararı ve Saraçhane mitinglerinin Ekrem İmamoğlu’na katkısını kaleme aldı.

İBB Başkanı Ekremm İmamoğlu‘na verilen hapis ve siyasi yasak kararı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener soluğu, Saraçhane‘de almış ve İmamoğlu ile birlikte bir miting düzenlemişlerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun istememesine rağmen Almanya‘da olduğu saatlerde düzenlenen bu miting İYİ Parti ile CHP arasında krize neden olmuştu.

Hem İYİ Parti cephesinden hem de liderler düzeyinden bununla ilgili peş peşe demeçler gelmişti.

Ekrem İmamoğlu‘na verilen ceza toplumda nasıl algılandı sorusunun peşine düşen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinden bir anket sonucu paylaştı ve İmamoğlu‘na verilen ceza sonrası desteğin artığını ancak Türkiye genelinde Meral Akşener‘e verilen desetğin azaldığını belirtti.

Selvi, “Türkiye genelinde Ekrem İmamoğlu’na olan destek yüzde 5.7’den yüzde 7.5’e çıkmış. İki puana yakın bir artış yaşanmış. Peki İmamoğlu bu desteği nereden almış? Bu konuda ilginç bir veri var. Meral Akşener’e olan destek ise yüzde 7’den yüzde 3.5’e gerilemiş.” tespitinde bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bununla ilgili bir yazı yazarak, “Mahkemeden çıkan siyasi yasak kararı ve Saraçhane mitinglerinin Ekrem İmamoğlu’na katkısını merak ediyordum. İmamoğlu’na verilen hapis cezası Erdoğan’la kıyaslandığı için ayrıca ilgimi çekmişti. Hatta bunun bir ay sonraki anketlerde ölçülebileceğini söylemiştim. Ancak sıcağı sıcağına yapılan bir ankete ulaştım. Mali olarak anketin kaynağını sağlayan şirketten izin almadığım için künyesini veremeyeceğim. Ama sadece bir fikir vermesi açısından paylaşmak istedim.” değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın İmamoğlu’na yaradığını belirten Selvi, İmamoğlu’na desteğin yüzde 7.5’e çıktığını belirti ve ama aynı zamanda bu yükselişin Akşener’e yaramadığını yazdı.

Selvi, bu artışın Meral Akşener’e 3 puana mal olduğunu diye getirdi ve “Çünkü bu tür kırılma anları siyasette bir dalga boyu oluşturuyor. Bunun kimi küçük dalgalar halinde kalıyor kimi ise tsunamiye dönüşebiliyor. Türkiye genelinde Ekrem İmamoğlu’na olan destek yüzde 5.7’den yüzde 7.5’e çıkmış. İki puana yakın bir artış yaşanmış. Peki İmamoğlu bu desteği nereden almış? Bu konuda ilginç bir veri var. Meral Akşener’e olan destek ise yüzde 7’den yüzde 3.5’e gerilemiş.” tespitinde bulundu.

“Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’na yakın ilgi göstermesi kendisini destekleyen bir grubun İmamoğlu’nun yanına geçmesine yol açmış.” diyen Selvi, “Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olmasıyla doğan boşluğu iyi değerlendirip Saraçhane’de muhalefetin doğal lideri konumuna yükselmişti. Ancak hapis kararı çıktığı anda İmamoğlu ile çak yapıp sevinç gösterisinde bulunmaları yadırganmıştı. Ayrıca Saraçhane şovu CHP ile İYİ Parti arasında bir krize dönüşmesine yol açmıştı. Akşener’in bu tutumu Türkiye genelindeki desteğinin yarı yarıya düşmesine yol açarken, İmamoğlu’nun yelkenlerini doldurmuş.” ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, “Ekrem İmamoğlu, siyasi tsunamiye dönüştürebileceği siyasi yasak kararını iyi değerlendiremedi. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı hamlelerin de etkisiyle küçük bir rüzgâr olarak esti geçti. Şans kapıyı bir kez çalar derler. Ama şans İmamoğlu’nun kapısını iki kez çaldı. İkinci kez yenilenen İstanbul seçimlerinden elde ettiği başarıyı ucuz polemiklerle tüketen İmamoğlu, siyasi yasak kararını da Kılıçdaroğlu ile girdiği cumhurbaşkanlığı rekabeti nedeniyle değerlendiremedi. Ekrem İmamoğlu’nun sıcağı sıcağına sağladığı 2 puanlık artış, bakalım önümüzdeki ay yapılacak anketlerde nerede olacak?” dedi.