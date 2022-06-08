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PKK yanlısı İsveçli vekilden skandal talepler…

PKK yanlısı İsveçli vekilden skandal talepler…
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08 Haziran 2022 - 10:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye iadesini istediği İsveçli vekil Emine Kakabaveh İsveç’teki azınlık hükümetini tehdit etti ve taleplerini açıkladı.

İsveç’te gündem terör örgütü PKK yanlısı Emine Kakabaveh.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye iadesini istediği İsveçli vekil dün İsveç hükümetinin düşmesini bir oyla engellediğini belirterek hükümete taleplerini bildirdi.

İsveç’te yayın yapan Expressen gazetesi bu gelişmeyi ‘Kakabaveh’den hükümete yönelik yeni tehditler’ başlığı ile okurlarına sundu.

HÜKÜMETE TEHDİT: HAYIR OYU VERİRİM

Aynı habere göre, terör örgütlerine destek konusunda İsveç hükümetinin yeterli adımları atmadığını düşünen Kakabaveh, bu politikanın değişmemesi durumunda hükümeti önümüzdeki hafta yapılacak bütçe oylamasında hayır oyu vermekle tehdit etti.

Gazete Kakabaveh’in parti genel sekreteri Tobias Budin ya da İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson ile ‘Kürtlere destek’ konusunda görüşmek istediğini belirtti.

HÜKÜMET İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan bu oylama İsveç hükümeti için oldukça önemli.

Zira emekliye yapılacak ek yardımlar Sosyal Demokratlar’ın en büyük vaatlerinden biri olarak dikkat çekmişti.

Bütçenin onaylanmaması ise hükümetin bu vaadini gerçekleştirememesi anlamına gelebilir.

ONLARCA TERÖRİST İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ülke basınında yer alan habere göre, Kakabaveh’den onlarca PKK uzantısı YPG’li terörist için hükümete baskı kuruyor.

İsveçli vekil hükümetten bu kişilerin hayatlarını istihbarat birimlerinden uzakta yaşamasını sağlamasını talep ediyor.

Aynı haberlere göre, Kakabaveh, Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunun da devam etmesini istiyor.

Kakabaveh oylamaya katılmadığı için güvensizlik oylaması hükümetin istediği bir sonuca ulaştı. Muhalefet güvensizlik oylamasını bir oy farkla kaybetti.

Dün İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson’a karşı merkez sağın ön ayak olduğu güvensizlik oylaması gerçekleştirilmiş, İsveç parlamentosunun bağımsız üyesi Kakabaveh oylamaya katılmadığı için güvensizlik oylamasında yeterli sayıya ulaşılamamıştı.

Johansson’ın güvensizlik oyu alması durumunda ise Sosyal Demokrat azınlık hükümetinin istifa edeceğini kaydetmişti.

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO’ya üyelik için resmen başvurmuştu.

Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı.

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