Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Görüntüler gündem olmuştu! Rodos adasındaki işletmenin sahibi kendini böyle savundu!

Görüntüler gündem olmuştu! Rodos adasındaki işletmenin sahibi kendini böyle savundu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
03 Temmuz 2023 - 14:17
Yunanistan’ın popüler tatil beldelerinden olan Rodos adasında hafta sonu çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Garsonların suyun içerisindeki özel platformda güneşlenen turistlere hizmet ettiği anlara ilişkin görüntülerle ilgili işletme sahibi açıklama yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban bayramı mesajları ve kısa sözler 2023: Bayramda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajlarKurban bayramı mesajları ve kısa sözler 2023: Bayramda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajlar
Leonardo DiCaprio Gigi Hadid aşkıyla ilgili gerçek ortaya çıktı: İstemişler ama sevgili olamamışlar!Leonardo DiCaprio Gigi Hadid aşkıyla ilgili gerçek ortaya çıktı: İstemişler ama sevgili olamamışlar!
ZAFER ALGÖZ VE CAN YILMAZ YAZ TURNESİNDE GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEKZAFER ALGÖZ VE CAN YILMAZ YAZ TURNESİNDE GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEK
GÜLDEN BUDAK’TAN YENİ ŞARKI: MAMACİTAGÜLDEN BUDAK’TAN YENİ ŞARKI: MAMACİTA
BETÜL DEMİR’in ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADIBETÜL DEMİR’in ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜLBİN COK HAVALI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu’ndan kulisleri hareketlendiren hamle! ‘İnternet sitesi’ detayı dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Görüntüler gündem olmuştu! Rodos adasındaki işletmenin sahibi kendini böyle savundu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus erkekten Ukraynalı tatilcileri kışkırtan sözler! Savaşın ateşi Antalya’ya da sıçradı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fransa’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prens dizisinin sahnesi sosyal medyada dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Memleket Partisi’nin Malatya İl Başkanlığı çalındı! ‘Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla ezber bozan paylaşım! ‘Kulağına söyledim…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü sporcu Jo Lindner 30 yaşında hayatını kaybetti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şahan Gökbakar’dan ‘Disney+’ açıklaması: “Milyonlarca seyircimizden özür diliyorum…”
SON DAKİKA HABERLERİ
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !