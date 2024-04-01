AURA RENGİNİZ HANGİ RENK ?

Doğum günün 27.04.2001 olsun , tüm sayıları tek rakam elde edene kadar yan yana yazıp topluyoruz .

Ortaya çıkan sayı ; enerji alanımızda baskın olan özellikleri simgeler.

1 ise KIRMIZI

Kırmızı enerjinin rengidir , bu aura rengi baskın olan kişiler risk almayı severler ve lider ruhludur.

2 ise TURUNCU

Turuncu tutkunun rengidir, bu aura rengi baskın olan kişiler yaşamı tutku ile yaşamayı severler.

3 ise SARI

Sarı paranın rengidir, bu aura rengine sahip olan kişiler yaratıcı ve araştırmayı seven kişilerdir.

4 ise YEŞİL

Yeşil sevginin rengidir, bu aura rengine sahip olan insanlar doğuştan şifacıdır.

5 ise MAVİ

Mavi dengenin rengidir, bu aura rengine sahip olan insanlar özgür ruhludur.

6 ise LACİVERT

Hisleri güçlü olan insanlar bu aura rengine sahiptir, bu aura rengine sahip olan insanlar mükemmeliyetçi insanlardır.

7 ise MOR

Mistik yapıları vardır, bu aura rengine sahip olan insanların özel yetenekleri ve psişik güçleri vardır.

8 ise PEMBE

Özgüveni ve kararlılığı gelişmiştir. Gittikleri her yer bolluk ve bereketle dolup taşar, yaşam enerjilerin çok yüksektir.

9 ise GOLD

Bilgi dolu kişilerdir , bütüne katkı olmak için yaratılmış olan bu özel ruhlar son derece yetenekli ve sağ duyuları gelişmiş insanlardır.

Senin rengin hangisi ? 🙂