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AURA RENGİNİZ HANGİ RENK ?

AURA RENGİNİZ HANGİ RENK ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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01 Nisan 2024 - 16:52
Doğum günün 27.04.2001 olsun , tüm sayıları tek rakam elde edene kadar yan yana yazıp topluyoruz .
Ortaya çıkan sayı ; enerji alanımızda baskın olan özellikleri simgeler.
1 ise KIRMIZI
Kırmızı enerjinin rengidir , bu aura rengi baskın olan kişiler risk almayı severler ve lider ruhludur.
2 ise TURUNCU
Turuncu tutkunun rengidir, bu aura rengi baskın olan kişiler yaşamı tutku ile yaşamayı severler.
3 ise SARI
Sarı paranın rengidir, bu aura rengine sahip olan kişiler yaratıcı ve araştırmayı seven kişilerdir.
4 ise YEŞİL
Yeşil sevginin rengidir, bu aura rengine sahip olan insanlar doğuştan şifacıdır.
5 ise MAVİ
Mavi dengenin rengidir, bu aura rengine sahip olan insanlar özgür ruhludur.
6 ise LACİVERT
Hisleri güçlü olan insanlar bu aura rengine sahiptir, bu aura rengine sahip olan insanlar mükemmeliyetçi insanlardır.
7 ise MOR
Mistik yapıları vardır, bu aura rengine sahip olan insanların özel yetenekleri ve psişik güçleri vardır.
8 ise PEMBE
Özgüveni ve kararlılığı gelişmiştir. Gittikleri her yer bolluk ve bereketle dolup taşar, yaşam enerjilerin çok yüksektir.
9 ise GOLD
Bilgi dolu kişilerdir , bütüne katkı olmak için yaratılmış olan bu özel ruhlar son derece yetenekli ve sağ duyuları gelişmiş insanlardır.
Senin rengin hangisi ? 🙂
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