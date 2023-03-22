CHP’li belediye başkanına bıçaklı saldırı

Balıkesir’in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan CHP’li Karışık hastaneye kaldırıldı. İki kişi gözaltına alındı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, bugün, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan Belediye Başkanı Burhan Karışık’ın sevk edildiği Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.

Başkan Karışık’ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında; Belediye Başkanı Burhan Karışık’ın yaralandığı olayda gözaltı sayısının 2 kişi olduğu duyuruldu. Valilik açıklamasında, “22.03.2023 Çarşamba günü saat 11.05 sıralarında Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Belediye binası yakınında iki kişi tarafından yapılan saldırı sonucunda bacağından yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır. Genel sağlık durumu iyidir. Failler olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmış, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Meydana gelen olay Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir” ifadeler yer aldı.

Öte yandan, polisin gözaltına aldığı ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin M.D. adlı erkek olduğu belirtildi.