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Erdoğan işaret etmişti: Düğmeye basıldı!

Erdoğan işaret etmişti: Düğmeye basıldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Temmuz 2024 - 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlu belediyeleri işaret etmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düğmeye basıldığını duyurmuştu. SGK’ya borçlar iki aşamalı olarak tahsil edilebilecek. İsteyen belediye, arsa ile ödeme yapabilecek.

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