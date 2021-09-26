Görkemli Düğünle Evlendiler

Yayınlamış olduğu başarılı projeleri, sesi ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel sanatçı Günseli Deniz, geçtiğimiz gece uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Amerikalı nişanlısıyla görkemli bir düğün töreninde hayatını birleştirdi.

İstanbul’da Çırağan Sarayı‘nda gerçekleşen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra; siyaset, sanatçı ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ve yakın arkadaşları katıldı. Deniz’in, Amerika’da 15 bin dolara özel olarak hazırlanan iddialı gelinliği göz doldururken, törenin diğer yarısında giydiği Hakan Akkaya imzalı şık ve sade gelinliği de geceye damgasını vurdu.

Kokteyl eşliğinde başlayan milyonluk düğün töreni çiftin coşkulu nikah seramonisi, davul gösterileri ve eğlence eşliğinde gece boyunca devam etti.

Günseli Deniz & Nekarios Monzae çiftinin nikahlarını ise Mersin Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer kıydı.

Uzun süredir titizlikle devam eden düğün hazırlıkları ile bizzat ilgilenen Günseli Deniz & Nekarios Monzae, eğlencenin dozunu bir an bile düşürmeyerek enerjileriyle unutulmaz bir organizasyona imza attılar.

ÖNCE BODRUM SONRA AMERİKA!

Çift, görkemli düğün törenlerinin ardından, balayı için seçtikleri geceliği 15.000 Euro olan ”Bodrum Mandarin Orientel”de bir süre kaldıktan sonra Amerika’ya seyahat edecekler.

Günseli Deniz, Türkiye ve Amerika arasında sıklıkla seyahat ederek yeni projelerini de müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.