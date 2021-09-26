Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Görkemli Düğünle Evlendiler

detay1
Görkemli Düğünle Evlendiler
4 views
26 Eylül 2021 - 11:44
detay2

Yayınlamış olduğu başarılı projeleri, sesi ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel sanatçı Günseli Deniz, geçtiğimiz gece uzun süredir birlikte olduğu  iş adamı Amerikalı nişanlısıyla görkemli bir düğün töreninde hayatını birleştirdi.

İstanbul’da Çırağan Sarayı‘nda gerçekleşen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra; siyaset, sanatçı ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ve yakın arkadaşları katıldı. Deniz’in, Amerika’da 15 bin dolara özel olarak hazırlanan iddialı gelinliği göz doldururken, törenin diğer yarısında giydiği Hakan Akkaya imzalı şık ve sade gelinliği de geceye damgasını vurdu.
Kokteyl eşliğinde başlayan milyonluk düğün töreni çiftin coşkulu nikah seramonisi, davul gösterileri ve eğlence eşliğinde gece boyunca devam etti.
Günseli Deniz & Nekarios Monzae çiftinin nikahlarını ise Mersin Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer kıydı.
Uzun süredir titizlikle devam eden düğün hazırlıkları ile bizzat ilgilenen Günseli Deniz & Nekarios Monzae, eğlencenin dozunu bir an bile düşürmeyerek enerjileriyle unutulmaz bir organizasyona imza attılar.
ÖNCE BODRUM SONRA AMERİKA!
Çift, görkemli düğün törenlerinin ardından, balayı için seçtikleri geceliği 15.000 Euro olan ”Bodrum Mandarin Orientel”de bir süre kaldıktan sonra Amerika’ya seyahat edecekler.
Günseli Deniz, Türkiye ve Amerika arasında sıklıkla seyahat ederek yeni projelerini de müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

 

 

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pahalı Kolyesini Gösterme ÇabasıPahalı Kolyesini Gösterme Çabası
Görkemli Düğünle Evlendiler, 5 Dakikada BoşandılarGörkemli Düğünle Evlendiler, 5 Dakikada Boşandılar
Aralarında Kriz mi Var ?Aralarında Kriz mi Var ?
Korona Virüs’te Kayıp Parça Bulundu !Korona Virüs’te Kayıp Parça Bulundu !
Gençlik Kolları Başkanından Skandal Sözler !Gençlik Kolları Başkanından Skandal Sözler !
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boks Arenasında Dengeler Değişiyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pahalı Kolyesini Gösterme Çabası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Görkemli Düğünle Evlendiler, 5 Dakikada Boşandılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Görkemli Düğünle Evlendiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aralarında Kriz mi Var ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korona Virüs’te Kayıp Parça Bulundu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gençlik Kolları Başkanından Skandal Sözler !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trafikte Bonus Savaşı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Domatesin Zam Seyahati !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Muhalefete Sert Sözler !
SON DAKİKA HABERLERİ
Boks Arenasında Dengeler Değişiyor !Eylül 26, 2021-12:46 pm
Pahalı Kolyesini Gösterme ÇabasıEylül 26, 2021-12:27 pm
Görkemli Düğünle Evlendiler, 5 Dakikada BoşandılarEylül 26, 2021-12:02 pm
Görkemli Düğünle EvlendilerEylül 26, 2021-11:44 am
Aralarında Kriz mi Var ?Eylül 26, 2021-11:31 am
Korona Virüs’te Kayıp Parça Bulundu !Eylül 26, 2021-10:40 am
Gençlik Kolları Başkanından Skandal Sözler !Eylül 26, 2021-10:33 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !