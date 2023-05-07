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Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı iki gün düğün yaptı!

Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı iki gün düğün yaptı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mayıs 2023 - 14:22

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde nikâh masasına oturan Şeyma Subaşı, düğününü de aynı yerde yaptı.

5 ve 6 Mayıs’ta yapılan düğüne Türkiye’den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi tanınmış isimler de katıldı.

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas’ın yöresel kutlamalarını tercih etti.

Faslı çalgıcıların müzikleri eşliğinde dans ederek eğlenen ünlü isim, o anları sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.

Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı iki gün düğün yaptı

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR İLİŞKİ! 

Uzun zamandır Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı ilişkisinde inişli çıkışlı günler geçirdi. Ibiza’da aldığı evlilik teklifinden 24 gün sonra sevgilisinden ayrılan Subaşı, zor günleri geride bıraktı dün nikah masasına oturdu.

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den 5 Haziran 2021 yılında evlilik teklifi almış, güzel haberi de “Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum” sözleriyle duyurmuştu.

Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı iki gün düğün yaptı

Sürpriz teklif sonrası Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu iddiaları gündeme gelmiş, çiftin bu yüzden evlilik tarihini öne çektiği ileri sürülmüştü.

‘EVET HAMİLEYİM’

‘Önce hamile değilim’ açıklaması yapan Subaşı, 22 Haziran 2021’de iddiaları kabul etmişti.

“Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım”

‘BEBEĞİMİ KAYBETTİM’

Şeyma Subaşı bu açıklamadan iki gün sonra ise bebeğini kaybettiğini duyurmuştu:

“Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim”

‘HARİKA BİR ADAM OLMANIN KİTABINI YAZ MEEDO’

Hayatını gözler önünde yaşayan Şeyma Subaşı kendisini eleştirenlere de sosyal medya üzerinden tepki göstermişti:

“Her zaman en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Ben çok değerliyim, ben çok özelim. Ama hepsinden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. Belki beni koleje gönderemediler ama her zaman daha iyi olmaya çalıştılar. Bana iyi bir insan olmamı öğütlediler. Çok özel olduğumu ve en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Allah bana en iyisini verdi. Çünkü onun en iyi olduğunu biliyorum. En fazlasını hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz. Hem içten hem de dıştan nazik olduğunuz için en iyiyi hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz?”

“Başınızı yastığa koyduğunuzda ‘Bugün istemeden kimseyi incittim mi’ diye soruyor musunuz? Dua ediyor musunuz ve Allah’ın size verdiği yaşama şükrediyor musunuz?

Ben bunları yapıyorum. O yüzden eminim ve bunu söylüyorum. BEN EN İYİSİNİ HAK EDİYORUM… Ve Allah da bana en iyisini verdi. Harika bir insan olduğun için SENİ SEVİYORUM MEEDO. Harika bir adam olmanın kitabını yazmalısın.”

EVLİLİK TEKLİFİNDEN 24 GÜN SONRA AYRILDILAR

Şeyma Subaşı ile Meedo’nun ilişki 29 Haziran’da ani bir kararla bitmişti.

Söylentilere göre, Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi sahte çıkmıştı. Kendisine yapılan tüm jestlerin sahte olduğunu öğrenen Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrılmıştı.

Medyada çıkan Haberler karşısında sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, “Bugün çıkan Haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın.” ifadelerini kullanmıştı.

‘HAYAT PARTNERİMİ ÖZLEDİM’

Subaşı, 1 aylık ayrılığın ardından Mısırlı işadamıyla yeniden bir araya gelmiş Alsaloussi ile fotoğrafını paylaşıp altına “Hayat partnerimi özledim” notunu yazmıştı.

3 AY SONRA İKİNCİ AYRILIK

Bir dargın bir barışık çiftüç ay sonra yeniden ayrılık kararı almıştı. Bu kez Subaşı, Meedo’yla bütün diyaloğunu koparmıştı.

INSTAGRAM’DAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Meedo’yu İstanbul’a getiren ve ondan nişanlım diye bahseden Subaşı, ikinci ayrılığın ardından birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları da silmişti.

YİNE DAYANAMADILAR

2021’in sonlarında çift ilişkilerine üçüncü kez şans verme kararı almış Subaşı yeniden Meedo ile yaşadığı eve geri dönmüştü.

Zorlu zamanlar geçiren çift Mayıs 2023’te muradına erdi. Mutluluğa ‘Evet’ diyen çift törenden renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı iki gün düğün yaptı

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