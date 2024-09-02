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Google düğmeye bastı!

Google düğmeye bastı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Eylül 2024 - 10:41

Google, arama işlevindeki zamanlayıcı ve kronometre widget’larını yeni bir güncelleme ile daha kullanıcı dostu hale getirdi.

Yeni tasarım, hem görsel açıdan daha çekici hem de kullanım açısından daha sezgisel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Artık “zamanlayıcı” veya “kronometre” kelimelerini arama çubuğuna yazarak bu araçlara kolayca ulaşabilirsiniz.

YENİDEN TASARLANAN KRONOMETRE VE ZAMANLAYICI

Güncellenen kronometre ve zamanlayıcı, şeffaf sarı bir arka plana sahip ve aktif hale geldiklerinde mavi renge dönüşüyor. Zamanlayıcı varsayılan olarak 5 dakikada başlıyor, ancak kullanıcılar istedikleri süreyi özelleştirebiliyorlar. Hızlı erişim için 1, 2, 10, 15, 20 ve 30 dakikalık kısayollar da mevcut. Kronometre ise dairesel bir göstergeye sahip olup, her tam dönüşü 4 saniye olarak hesaplıyor.

Bu araçlar, Google’ın Android Saat uygulamasından ilham almış gibi görünüyor ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmak isteyen kullanıcılar için ekranı tamamen kaplayacak şekilde büyütülebiliyor.

GOOGLE ARAMA’DA KULLANABİLECEĞİNİZ DİĞER ARAÇLAR

– Hesap Makinesi: Google Arama üzerinden hızlıca erişebileceğiniz bir hesap makinesi sunuluyor.

– Yazı Tura: Fiziksel bir paraya ihtiyaç duymadan, rastgele kararlar almak için yazı tura atabilirsiniz.

– Zar At: Masa oyunları için eksik olan zarınızı Google üzerinden atabilir, 4’ten 20’ye kadar farklı yüzlü zarlar arasında seçim yapabilirsiniz.

– Spinner: Oyunlar için ihtiyaç duyabileceğiniz sanal bir spinner, 2 ila 20 parçaya bölünebilir şekilde özelleştirilebiliyor.

– Akort Cihazı: Enstrümanınızı akort etmek için mikrofon aracılığıyla çalışan bir akort cihazına ulaşabilirsiniz.

-Su Terazisi: Yüzeyleri düzleştirmek için Google’da su terazisi arayarak, telefonunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.

– Metronom: Belirli bir ritim yakalamak için “metronom” yazarak arama yapabilirsiniz.

– Meditasyon: Google, bir dakikalık meditasyon yapmanıza yardımcı olacak bir özellik sunuyor.

– Renk Seçici: Belirli bir renk kodunu hızlıca almak için Google’ın renk seçici aracını kullanabilirsiniz.

Google’ın bu yenilikleri, kullanıcıların ihtiyaç duydukları araçlara hızlı ve pratik bir şekilde erişim sağlamasını kolaylaştırıyor.

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