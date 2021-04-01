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Birkaç gün önce gönlünü müzisyen Emir Ersoy’a kaptıran güzel oyunu Gökçe Bahadır, önceki akşam Etiler’de objektiflere takıldı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan 39 yaşındaki güzel oyuncu, yeni başlayan ilişkisini doğruladı.

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süredir yalnız olan Gökçe Bahadır, aradığı aşkı sonunda buldu.

Haziran ayında müzisyen Emir Ersoy’un “Sezenli Şarkılar” projesinde birlikte yer alan ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

Gökçe Bahadır, “Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte o vesileyle tanıştık” dedi.

Gazetecilerin, “Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?” şeklindeki soruları üzerine ise tebessümle cevap veren Bahadır, “Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu” diye konuştu.

Yeni bir dizi projesiyle ekranlara geleceğinin söyleyen oyuncu, “Şimdi kostüm provasından çıktım. Detayları ilerleyen günlerde konuşuruz” diyerek aracıyla bulunduğu yerden uzaklaştı.