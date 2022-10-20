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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gitti
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20 Ekim 2022 - 10:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle Azerbaycan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TC-TUR” uçağı ile Azerbaycan’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı olan Zengilan Uluslararası Havaalanı’nın açılış törenine ve bölgenin kalkınması için başlatılan projelerin temel atma törenlerine katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanısıra, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günübirlik Azerbaycan ziyaretinin ardından akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.

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