BURCU BİRİCİK’TEN DOLANDIRICILARA SUÇ DUYURUSU

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya üzerinden adını ve fotoğraflarını kullanarak yatırım tavsiyesi veren dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı. Biricik, “Bana güvenen insanlar var, bu yüzden yasal olarak gerekeni yapacağım” dedi.

Ekranların sevilen oyuncularından Burcu Biricik, adının yasa dışı bahis sitelerinde yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi kullanılmasından dolayı dolandırıcılık mağduru oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem dolandırıcılara tepki gösterdi hem de takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“BAŞTA CİDDİYE ALMADIM”

Burcu Biricik, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım.”

Ancak Biricik, bazı takipçilerinin bu içeriklere inanması üzerine harekete geçtiğini ve yasal yollara başvuracağını da şu sözlerle duyurdu:

“Görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyor. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere ve reklamlara itibar etmeyin.”

SAVCILIĞA BAŞVURDU

İddialara göre Burcu Biricik, savcılığa başvurarak adı ve fotoğraflarıyla dolandırıcılık yapan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin adli sürecin başladığı, sosyal medya platformlarında da ilgili içeriklerin kaldırılması için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Bu olayla birlikte ünlü isimler üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri yeniden gündeme gelirken, uzmanlar özellikle sosyal medya kullanıcılarının benzer dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.