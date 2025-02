DERYA ŞENSOY’DAN MESLEKTAŞI YAĞIZ CAN KONYALI İLE AŞK İTİRAFI!

Ünlü oyuncu ve tasarımcı Derya Şensoy, uzun süredir devam eden ilişkisini resmen duyurdu. Derya Baykal’ın kızı olan Şensoy, 4 yıllık ilişkisinin ardından kalbini meslektaşı Yağız Can Konyalı’ya kaptırdı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı tatil anları ve samimi mesajlarla aşkını ilan eden Şensoy, takipçilerini mest etti.

AŞKIN YENİ YÜZÜ: DERYA ŞENSOY VE YAĞIZ CAN KONYALI

Derya Şensoy, geçtiğimiz yıllarda iş insanı Celal Can Algül ile olan ilişkisinin ardından yeni bir başlangıç yaparak, ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı ile romantik bir ilişkiye başladı. Şensoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda sevgilisiyle geçirdiği keyifli tatil anlarını ve duygusal mesajlarını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi. Bu paylaşım, çiftin aşkını adeta ilan eder nitelikteydi.

DERYA ŞENSOY’UN SANATSAL YOLCULUĞU

7 Şubat 1990 İstanbul doğumlu Derya Şensoy, tiyatro ve sinema dünyasında babası Ferhan Şensoy’un izinden giderek adını duyurdu. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olan Şensoy, ABD’de Parsons The New School for Design’da eğitim aldıktan sonra oyunculuk kariyerine 2013 yılında “Doksanlar” dizisiyle adım attı. Babasının yönettiği tiyatro oyunlarında dekor ve kostüm tasarımı yaparak sahne arkasında da yeteneklerini sergiledi. Sinema dünyasına “Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı” ile giriş yapan Şensoy, “Hesapta Aşk”, “Mayıs Kraliçesi” gibi yapımlarla da izleyicilerin beğenisini kazandı.

YAĞIZ CAN KONYALI’NIN PERFORMANSI VE KİŞİSEL HAYATI

20 Eylül 1991 doğumlu Yağız Can Konyalı, Trabzon kökenli olup Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Konyalı, 2015’te “Takım: Mahalle Aşkına” filmindeki rolüyle Altın Portakal Ödülü kazandı. “Bizim Hikaye” dizisi ve “Daha İyi Bir Yarın” gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Sosyal medyada sıkça ilişkisinden söz eden Konyalı, boyu 1.77 metre, kilosu 75 olan ve Beşiktaş taraftarı olan oyuncu, bu özel paylaşımında Derya Şensoy ile olan aşkını tüm dünyaya ilan etti.

Çiftin sosyal medya gönderileri, takipçilerden övgü dolu yorumlar alırken, “Çok yakışıyorsunuz” ve “Harika bir çift olmuşsunuz” şeklindeki mesajlar da yağmur gibi yağdı.

Kaynak:Yeniçağ Gazetesi

Kaynak: Haber Merkezi